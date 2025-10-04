Orbán Viktor: a szuverenitásra vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak (videó)

Az ukrán háború kapcsán azt a kérdést kapta Orbán Viktor, mit tenne, ha itt háború lenne. A miniszterelnök azt mondta, ha megtámadják a hazánkat, meg kell védeni, ezzel a családunkat is védjük, egyébként védtelen marad mind a kettő – írta a Magyar Nemzet.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A feladat az, hogy ilyen helyzet sose legyen, erre a garancia nemzeti kormányzás, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely kizárólag annak érdekeit tartja szem előtt. Béke, együttműködés

– mondta.

A koppenhágai uniós csúcsról azt mondta, úgy kell kimaradni, ahogy ő csinálja. – Csak olyan hangok voltak, ami a háborút erősíti. Kendőzetlenül közölték, háborús tervük van, amit meg fognak nyerni. Én erre azt mondom, nekünk béketervünk van, nem akarunk háborút. Visszatartani nem tudjuk őket, de kimaradunk belőle. Ez lehetséges – hangsúlyozta.

Jogunk van kimondani, hogy az unió nem lesz Ukrajna irányába kibővítve

A kormányfő szerint a jogunkhoz való ragaszkodás állapota addig tartható fenn, amíg van elég erőnk hozzá. A bürokraták akarnak fegyvereket küldeni, és ehhez az uniót akarják használni. Ő nem tudja megmondani, hogy például a franciák küldjenek-e fegyvert, de azt igen, hogy ehhez ne az uniót használják, és ehhez ne használják fel Magyarországot. Hozzátette: nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal sem. Úgy vélekedett:

jogunk van kimondani, hogy az unió nem lesz Ukrajna irányába kibővítve.

Mint mondta, a 26 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de ők akkor védekezni fognak. Jelezte: bevonni nem tudnak bennünket a háborúba, maximum megkerülni. Ez az első és a második világháború idején nem sikerült, tehát a kérdés az, hogy kívül tudjuk-e magunkat tartani. A kormányfő szerint amivel Brüsszelben próbálkoznak, az kevésbé az alkotmányos kormányok leváltása. Ők le akarják váltani a magyar kormányt. Hasonló a helyzet más európai országokban is. Ezért van most Brüsszel párti kormány Lengyelországban is. Hozzátette:

a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Az a terv, hogy ők majd végre hajták, amit Brüsszel kér. Régebben jobban leplezték ezt a szándékot, de ma már nem szégyellik, nyíltan kimondják.

Ukrajna létezése stratégiai érdekünk

Visszatérve az ukrán háborúra és az ukrán-magyar viszonyra, Orbán Viktor azt mondta, észnél kell lenni, stratégiai nyugalom kell. – Az ukrán titkosszolgálati tevékenység folyamatos, védekezünk ezzel szemben. A magyar politika befolyásolás Kijevből is történik, onnan is támogatják a magyar ellenzéket – fogalmazott, hangsúlyozva, Magyarország egy szuverén ország.

Erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak. Még baráti alapon sem szabad hagyni, hogy megmondják, hogyan éljünk, milyen legyen a külpolitikánk. Rákényszeríteni bennünket a szuverenitás feladására nem lehet

– hangsúlyozta Orbán Viktor.