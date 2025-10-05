Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb

„A Tisza Párt sunnyog. Adóemelésre készülnek, lebuktak, és most sumákolnak. A nemzeti konzultáció viszont alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket a magyarok megvitassák. Nincs kibúvó, nincs sumákolás” – írta a digitális polgári körök tagjainak címzett vasárnapi körlevelében a miniszterelnök. A Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor emlékeztetett a hét botrányára is: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt, hogy nem kell minden kórháznak és iskolának fennmaradnia.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Azok, akik bennünket folyton az oktatás és az egészségügy lezüllesztésével vádolnak, kormányra kerülve kórházakat és iskolákat akarnak bezárni. Ha megtehetnék, meg is tennék

– mutatott rá a miniszterelnök.

A világpolitikára rátérve a kormányfő felhívta a figyelmet arra, Koppenhágában összeültek az európai vezetők, ahol az orosz–ukrán háború és Ukrajna helyzete volt a téma. „Magam is meglepődtem: lassan többségben leszek. Kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón. Egy biztos: a békepárti magyar álláspont minden fórumon és mindig ugyanaz – egyszerű, világos, logikus és tényeken alapul. Nem nekünk kell változtatnunk. Kivárjuk” – húzta alá a kormányfő.

A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal

Mint írta, fontos, hogy folyamatosan nemzeti egységet kell építeni a háború ellen, ezért aláírásgyűjtést indul Brüsszel háborús tervei ellen. Leszögezte: az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek. Koppenhágában a kormány világossá tette: a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal. Orbán Viktor úgy véli, minden népnek joga van ahhoz, hogy eldöntse, akar-e egy másik néppel egy közösségben lenni.

Nekünk, magyaroknak nem kell törődnünk azzal, hogy mit mond a másik 26 uniós tagállam. Az uniós tagság közös sorsot jelent. Mi ismerjük Ukrajnát. Miért kellene a közös sorsban osztoznunk velük? Ők Oroszország mellett élnek. Ezen mi nem tudunk változtatni. Az nem segítség, ha a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek

– hangsúlyozta.