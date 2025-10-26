2 órája
Orbán Viktor: ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! (videó)
Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk, figyelmeztet a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy” – írta vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott, számolt be róla a Magyar Nemzet.
– A hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé, és kezdjetek hozzá. Merjél és tegyél. Kockáztass. Védd meg azt, ami a legnemesebb – hangzik el a videóban, amelyet a kormányfő közzétett.
Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédében figyelmeztetett:
De jó, ha tudjátok, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy ti hazafiak legyetek. A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek. Azt akarja, hogy maradjatok a virtuális világban. Azt akarja, hogy gépre kötve szunnyadjatok. Ideje fellázadni.
A kormányfő felhívta a fiatalok figyelmét, hogy ők is lehettek hazafiak. Lehetnek szabad és büszke magyarok.
– De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! – hangsúlyozta a beszédében Orbán Viktor.