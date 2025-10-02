Orbán Viktor: tárgyalni kell Oroszországgal (videó)

Orbán Viktor interjút adott a Patriótának a koppenhágai EU-csúcs után – írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a Bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében. Emellett a magyar ellenzék is sürgeti, hogy vegyék át a brüsszeli álláspontot az orosz energiahordozókról való leválás tekintetében.

Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója érkező Orbán Viktor kormányfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nagy a nyomás Ukrajna miatt

Orbán Viktor beszámolt arról, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni Magyarországot az ukrán csatlakozás támogatására. Vannak „intelligens típusú kísérletek”, és olyanok is, amik „kültelki vagy falmelléki zűrös kocsmai verekedésre emlékeztető bicskázásos mozdulatok”. Kiemelte:

Na most az intelligensek azok azt mondják, hogy lássam be, jól érvelnek, hogy ez így nem tartható. 26-an akarják Ukrajnát fölvenni, mi meg nem akarjuk, és mi a tárgyalások megkezdését sem engedjük meg. És azt javasolják, hogy minden fejezet megnyitásához egyhangúság helyett legyen elegendő a minőségi többség, a fejezet lezárásához meg kelljen továbbra is az egyhangúság. Tehát kedves Viktor, ne akadályozd meg a tárgyalás elindulását, akadályozd meg a végén. De én sem ma jöttem le a falvédőről, mert akkor azt fogják csinálni, hogy egymás után nyitják meg a klasztereket, a tárgyalási fejezeteket, mindegyikben gyorsan eljutnak a végéig, és óriási nyomással helyezik, hogy már csak egy momentum és egy magyar jóváhagyás, és már meg is lenne minden, amit rajtunk kívül mindenki szeretne.

A kormányfő hozzáfűzte: Vannak, akik durván azt mondják, hogy Magyarország nincs abban az erkölcsi helyzetben, hogy megtegye, vagy azt mondják, hogy ez kötelessége lenne Magyarországnak, vagy amit ma is mondtak, hogy Ukrajna az európai biztonság első védelmi vonala, akkor nekem el kell mondanom, hogy nem így van, lehet, hogy nektek az, de Magyarország nem tekinti Ukrajnát az első katonai védelmi vonalnak.