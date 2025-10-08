Munka
1 órája
Orbán Viktor a maratoni kormányülésről jelentkezett
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelezte: ülésezik a kormány. Nonstop meló – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor az október 8-ai kormányülésen
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Hosszú kormányülésre készülünk” – írta Orbán Viktor a közösség oldalán.
A kormányfő fotókat is megosztott az ülésről, amihez azt írta:
Nonstop meló
A maratoni kormányülésen született döntésekről a cssütörtökön 9:30-tól kezdődő kormányinfón iszémol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – tudatta a Magyar Nemzet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre