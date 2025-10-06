Orbán Viktor: Zelenszkij a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette,

Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.

Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak

– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.

A miniszterelnök arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.