„Megbékélésmenet”

47 perce

Kevés résztvevő, sok káromkodás: így zajlott Puzsérék demonstrációja

Címkék#Juhász Péter#Kossuth tér#demonstráció#Puzsér Róbert

A „megbékélésmenetként” beharangozott demonstráció végül a politikai ellentétek újabb színterévé vált. Puzsér Róbert és támogatóik Juhász Péter mellett vonultak a Kossuth térre, de a rendezvényt inkább a trágár hangvételű felszólalások, semmint a polgári értékek jellemezték, ráadásul a részvétel is elmaradt a várttól.

MW
Puzsér Róbert publicista beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus mellett tartott szolidaritási demonstrációján Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

A megbékélésmenetet lefújta, helyette a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumáért, Juhász Péterért szólította utcára Puzsér Róbert híveit. A megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó esemény legnagyobb problémája ugyanakkor nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatóak – írja a Magyar Nemzet.

Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, demonstráció
Fotó:Polyák Attila

Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat. 

Kénytelen voltam megint összeb∗szni valami szart

– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte, 

Úgy elküldjük őket a büdös pics∗ba, hogy azt nem rakják ki az ablakba.

Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta, 

egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, ku∗va kevés lesz. Kib∗szottul kevés lesz.

De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott, 

mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség, vagy a TEK, vagy a fas∗om tudja, micsoda.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

