október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fegyverbotrány

48 perce

Ruszin-Szendi Romulusz ellen több feljelentést is tettek

Címkék#Tisza Párt#Ruszin-Szendi Romulusz#rendezvény#Magyar Péter

Magyar Péter honvédelmi szakértője nagyobb bajba kerülhet, mint gondolná.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz ellen több feljelentést is tettek

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban, írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen.

A fegyverbotrány előzménye, hogy egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal ment a Tisza Párt ottani, májusi rendezvényére. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség. Sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. Budai Gyula emiatt is a hatóságokhoz fordult.

A Magyar Nemzet cikke szerint

Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez elsősorban amiatt tűnik súlyosnak, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu