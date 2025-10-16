Kuplung a vezérkar élén – Ruszin-Szendi Romulusz pályája a kezdetektől a Tiszáig

Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi hónapokban széles körben ismert lett a közéleti botrányairól, arról azonban keveset tudni, miként alakult a ’90-es évek közepén indult katonai pályája – írja a Magyar Nemzet, amely a kezdetektől indulva térképezi fel, és ad részletes képet a bukott vezérkari főnökről.

Ruszin-Szendi Romulusz plyáját visszaélsek és botrányok övezik

Fotó: Hatlaczki Balazs

Szerény kezdetek

A Tisza Párt jelenlegi katonai mindenese Miskolcon született és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Példaként megemlítették erőteljes protekcióját: állítólag úgy kapott az akkor nagyon kemény testnevelési vizsgán kiváló jegyet, hogy nem tudott felmászni a kötélre. – Meg sem kellett próbálnia – idézte fel egyik társa. V

olt, aki úgy emlékezett, hogy a mostani tiszás politikus nagyon gyenge volt közelharcból, egy másik pedig arról számolt be: Ruszin-Szendi látása nem volt a legjobb, emiatt a céltáblát sem találta el, lövészetből mégis átment.

Utóbbi történetet Pintér Ferenc alezredes, Ruszin-Szendi későbbi helyettese is elmondta egy, a lapunnak adott nyilatkozatában.

Előre a ranglétrán

Ruszin-Szendi 1995-ben Tapolcán vágott neki a honvédségi szamárlétrának, és az 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezred hangfelderítő szakaszparancsoka lett. Innen 1997-ben került át Pécsre a 101-es vegyes tüzérdandárhoz, 2003 ősze pedig már Székesfehérváron találta, a szárazföldi parancsnokságon. Ezután Tata és a 25. Klapka György Lövészdandár következett pályáján, 2006-ban innen került Szolnokra, a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljhoz, ahol egyebek közt törzsfőnök és ejtőernyős parancsnokhelyettes lett.

Itt érdemes egy történet erejéig megállni. Többen úgy emlékeznek ugyanis, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést. Egy akkori katona elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. Kérdésünkre, hogy ez miként történhetett, a lap forrása annyit mondott: „Csalt és kész”.

Egy másik – ma már inaktív – honvéd egyszerűen csak irodakatonának nevezte Ruszin-Szendit, aki – szerinte – akkoriban igyekezett kihúzni magát a kiképzés megterhelő feladatai alól.

Erre példaként egy nagyjából kéthetes különleges műveleti kiképzést hozott fel, amelynek Ruszin-Szendi csak az első napjain vett részt ténylegesen. A következő napokon már kiképzőként szerepelt, aztán pedig már ellenőrző elöljáró volt.