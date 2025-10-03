október 3., péntek

Ruszin‑Szendi: vissza kell állítani a sorkatonaságot, „berántunk mindenkit” (videó)

Ruszin‑Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy fórumon a sorkatonaság visszaállítását sürgette, és azt mondta: „Ha baj van, berántunk mindenkit azonnal.” A volt tábornok ugyanitt arról is beszélt, hogy Magyarország számára gazdasági lehetőségek rejlenek a háborús környezetben, és érdemes lenne tőkét befektetni Ukrajnába.

A háború jó üzlet, vissza kellene állítani a sorkötelezettséget – újabb videó került elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Forrás: MW

Fotó: Fehér Gábor

Vissza kellene állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy fórumon. 

20250514_114236_HBCP4796
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A volt tábornok a Mandiner cikke szerint úgy fogalmazott: 

A sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.

Magyar Péter embere arról is értekezett, hogy Magyarországnak hasznot kellene húznia a háborúból, be kellene fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott: „Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak.”

