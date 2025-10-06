október 6., hétfő

Világháborús fenyegetés

41 perce

Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten

Címkék#világháború#konfliktus#Szijjártó Péter#Donald Trump

Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten, soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel a Facebookon.

MW
Donald Trump

Forrás: AFP

Fotó: Allison Robbert

A tárcavezető szerint a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.

Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira

 – írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

