Szijjártó: a békepártiaknak folytatniuk kell az erőfeszítéseiket (videó)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a One America Newsnak adott interjújában először is hangsúlyozta, hogy Magyarország szembemegy az Európai Unió háborúpárti álláspontjával, és következetesen a békés ukrajnai rendezés pártján áll.

Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk pénzt Ukrajnába, s nyitva tartjuk a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, mert úgy véljük, hogy a háború a csatatéren nem érhet véget, csak a tárgyalóasztalnál

− szögezte le.

„Természetesen ezért a hozzáállásért a liberális európai fősodor folyamatosan megbélyegzett, »Putyin ügynökének, oroszbarátnak, a Kreml propagandistájának« nevezett minket. De el kell mondanom, hogy ugyanilyen megbélyegzést kaptunk az európaiaktól azért is, mert pozitív kapcsolatot ápolunk Donald Trumppal” − tette hozzá.

Elítélte, hogy a kontinensen egyesek megpróbálják aláásni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit.

Mi, magyarok, nagyon is szurkoltunk Trump elnöknek az amerikai választásokon, és rendkívül örültünk a győzelmének, mert tudtuk, hogy ő az egyetlen remény a békére. Nincsen a világon más politikus, aki véget tudna vetni ennek a háborúnak

− fogalmazott.