Szijjártó Péter: az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet.

Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról

− közölte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” − folytatta.

Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem

− mutatott rá.