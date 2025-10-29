Szijjártó Péter beszámolt a kenyai tragédia részleteiről

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is a Magyarország számára fontos külpolitikai témákról tett bejelentést a műsorban – írta a Magyar Nemzet. A A műsort azzal kezdték, hogy tegnap 8 magyar állampolgár is meghalt a kenyai légikatasztrófában. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Sajnos ez a szomorú része a külügyi munkának, amikor külföldön bajba kerülő vagy életüket vesztő magyar állampolgárok vannak”.

Szijjártó Péter Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Itt gyakorlatilag egy olyan társaságról van szó, ami két családból állt és egy velük utazó személyből, tehát nyolc magyar állampolgár. Sajnos köztük két kiskorú. Ők Kenyán belül utaztak egy helyi utazási iroda, helyi utazásszervező cég által szerződtetett légitársasággal a tengerpart és egy másik turisztikai desztináció között, és ott érte a baleset ezt a repülőgépet. Nem sokkal egyébként a repülőtérről való felszállás után. Tegnap kaptuk az értesítést a Kenyai Közlekedési Minisztériumból, majd a Külügyminisztériumból. És már akkor világos volt, hogy túlélői nincsenek ennek a tragédiának. Megkaptuk az útlevél másolatokat, ami alapján pedig a kiértesítése megtörtént itthon a hozzátartozóknak – mondat el a miniszter. Hozzátette: A feladatuk az, hogy a holttestek azonosításában részt vegyünk, utána a holttestek hazaszállítását megszervezzük az itthoni hozzátartozók kérésének megfelelően

Csökkentené a nyugdíjakat a Tisza Párt

Magyar Péter pártja csökkentené a nyugdíjakat, megadóztatná, nem tartja igazságosnak a 13. havi nyugdíjat, pláne nem tartja igazságosnak a 14. havi nyugdíjnak a lehetőségét. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a nyugdíjasok rendkívül rosszul járnának egy esetleges Tisza-párti kormánnyal – hangzott el a műsorban.

Ugye a nyugdíjasok azok, akik a hátukon vitték ezt az országot az elmúlt időszakban, hiszen ők dolgoztak sokat, aztán ahogy idősödtek, váltak nyugdíjasokká, és az ő múltbeli teljesítményüket el kell ismerni. El kell ismerni azt, hogy nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez az ország az elmúlt évtizedek nehézségei után épülni tudjon

– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: Az egész stílus szerinte megdöbbentő, amit mutatnak az idős emberekkel szemben.