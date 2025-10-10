október 10., péntek

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet (videó)

Szerbia példája jól mutatja, hogy óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, ha az Horvátországból érkezik – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet (videó)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

„Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve” – mondta.

Na, ezt a helyzetet kell Magyarországon elkerülni. Azt a helyzetet kell elkerülni, hogy mi is egyetlen kőolajvezetéktől, ráadásul egy Horvátországból jövő kőolajvezetéktől függjünk

– tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy jelenleg Magyarországra két vezetéken jön kőolaj, és hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha ebből a kettőből csak egy maradna.

„Természetesen szerb barátaink mellett állunk, folyamatos kapcsolatban vagyunk, s mivel a Mol a régió legnagyobb energiavállalataként fontos szerepet játszik a kőolajellátásban és az üzemanyag-ellátásban Szerbiában, természetesen a szerb barátaink számíthatnak a Mol növekedő szállítására is” – húzta alá.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mol szállításai sem tudják pótolni teljes egészében a Horvátországból kieső mennyiséget.

„Ezért még egyszer nagyon fontos tanulságként mindenki vésse az eszébe: nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik” – összegzett.

 

