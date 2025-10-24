Szijjártó Péter: senki sincs befeszülve, nyugalom (videó)

Szijjártó Pétera közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet is az egyeztetésről – számolt be a Magyar Nemezt.

A külügyminiszter a videóban elmondta:

hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna.

Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy a budapesti békecsúcs kapcsán még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.