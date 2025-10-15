Szijjártó Péter: senki sem veheti el a magyar családoktól az alacsony energiaárakat (videó)

Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy nem hagyják, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedik, hogy elvegyék a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait – írja a Magyar Nemzet.

A külgazdasági és külügyminszter megjegyezte: