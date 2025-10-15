2 órája
Leleplezték a „testbeszédszakértőt”: kiderült, ki áll az áltudományos fejtegetések mögött
A Magyar Nemzet utánajárt és kiderítette, hogy ki áll a Szőlő utcai álhírbotrányban is szerepet játszó Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. Fehér Attila kommunikációs és testbeszédszakértőként úgy kínálja „szolgáltatásait”, hogy nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs – hívja fel a figyelmet a lap.
Fehér Attila, a „testbeszédszakértő"
Forrás: Magyar Nemezet/LinkedIn
Egy ingatlanügynök, volt újságíró készíti azokat az áltudományos videókat, amelyek célja kormánypárti politikusok, köztük a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő álhírbotrány fő célpontja, Semjén Zsolt lejáratása, hiteltelenítése – derítette ki a Magyar Nemzet.
A Testbeszéd nevű YouTube-csatornát üzemeltető
Fehér Attila, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét”, azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs.
A cikk kitér arra is, hogy Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról azt írja: „Több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt 7 évben HR szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”
Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor
áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba.
A Testbeszéd YouTube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”.
A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján ugyanakkor kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget. Mindebből az következik, hogy
zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli
– áll a cikkben, amely arra is kitér, hogy Fehér Attila anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.
