Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait?
Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. A jelek arra mutatnak, hogy az újabb adatszivárgási botrány egyik kulcsfigurája, az ukrán informatikus, Miroslav Tokar megpróbál felszívódni, törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és a Magyar Nemzer kérdéseire sem válaszol.
A kulcsfigura személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását
A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.
Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját. Felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.
A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a masszív adatszivárgás után
Tokar törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni
Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre.
A kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, az Index pedig kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztőről van szó, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy
a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
A Magyar Nemzet kereste Tokart, egyebek mellett arról érdeklődött, hpgy milyen feladatokat végzett a Tiszának, de a férfi eddig nem felelt – számolt be a lap, amely azt is bemutatja, kicsoda az adatszivárgási botrány kulcsfigurája.
