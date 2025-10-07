Magyar Péter pártja Brüsszelt szolgálja, a magyar egyetemisták ellen fordult (videó)

A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot és el akarja lehetetleníteni a sikeres Pannónia ösztöndíjprogramot. Mindezt olyan kollárosan – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában.

Tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának

– idézte Hankó Balázst a Magyar Nemzet cikke.

A miniszter felidézte: Brüsszel még 2022 végén zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus- és Horizont-programból. Az Országgyűlés Brüsszel javaslataira törvénymódosítással reagált, a kormány pedig elindította a sikeres Pannónia-programot, amelyben az elmúlt tanévben 8115-en jutottak ki nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire – ismertette.

De mit is tartalmaz a módosító, hogy tisztán, és ne tiszán lássunk?

– tette fel a kérdést Hankó Balázs. Mint mondta,

a Tisza által az Európai Parlamentnek benyújtott módosító egyetért a magyar egyetemisták és kutatók brüsszeli kizárásával.

Egyetért azzal, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és egyetért azzal is, hogy NGO-k mondják meg, kik lehetnek magyar rektorok, magyar dékánok, a kuratóriumok tagjai.

Hankó Balázs kiemelte:

Sőt, álságos, hazug módon pedig egy olyan virtuális keretet akar létrehozni az Erasmus-programban, amely nem kötődik a magyarokhoz, sőt másodrendű jogosultságokat biztosít csak. Valamint messze a Pannónia program keretének felét sem éri el

– mutatott rá a tárcavezető.

Mint mondta, a háttérben igazából az áll, hogy

a Tisza ahelyett, hogy a magyar egyetemeket, egyetemistákat támogatná, Brüsszel pártján áll.

Mert egy hónappal ezelőtt a hat egyetem pere Luxemburgban egyértelművé tette, hogy Brüsszel uniós jogot sértett, és a kizárás minden szakmai alapot nélkülöz, és semmilyen vizsgálat nem támasztja alá a döntés indokait.

Mi a magyar egyetemisták és kutatók jogos jussát akarjuk vissza. Mi a Pannónia-program sikerét és a HU-rizon program sikerét visszük tovább

– mondta videójában Hankó Balázs.