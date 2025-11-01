43 perce
Menczer Tamás szerint visszás, hogy Magyar Péter etikáról beszél
Etikai kódex aláírására kérte politikustársait Magyar Péter, amire Menczer Tamás sem hagyta szó nélkül. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint különösen visszás, hogy éppen az a Magyar Péter beszél etikáról és erkölcsről, aki „az igazságtól és a választási vereségtől fél”.
„Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban?” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter teljesen hiteltelen, amikor tisztességről beszél.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta Magyar Péter legutóbbi videóját, amelyben a Tisza Párt elnöke politikustársait etikai kódex aláírására kérte fel – írja a Magyar Nemzet.
Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója
– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter „a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet legnagyobb átverésére készült”.
A kommunikációs igazgató hozzátette: „Az ember, aki mindenről hazudott – beleértve a mentelmi jogát is –, most etikáról beszél. Az ember, akit a saját volt felesége nem vesz emberszámba, hanem képződménynek nevez, tisztességről prédikál.”
A politikus szerint Magyar Péter mindezt azért teszi, mert fél – „az igazságtól és a választási vereségtől”.
Bejegyzését így zárta:
Én nem szeretem Magyar Pétert, gondolom, ezzel nagy titkot nem árultam el, de annyira szánalmas, lehet, eljutok odáig, hogy megsajnálom. De még nem tartok ott.