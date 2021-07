5 millió 588 ezer a beoltott, 85 az új fertőzött, nincs újabb elhunyt

A beoltottak száma 5 588 272 fő, közülük 5 357 511 fő már a második oltását is megkapta. 85 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 101 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 745 277 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 804 főre csökkent.

67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráltak száma meghaladta az 5 millió 500 ezer főt, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. A delta vírusmutáns azonban több európai országban is erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt az Operatív Törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé teszik a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt az oktatási intézményekben is elérhető lesz az oltás.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna-oltás is elérhető.

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lépett életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A kórházakban, szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

A kormány nemzeti konzultációt indított, amelyben kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív már online is kitölthető.

Elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ehhez oktatófilmet is találnak a honlapon. Az igazolás nem minősül úti okmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra, sem megküldésre.

