5047 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 162 beteg

5047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 276 247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6784 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 79 769 fő, az aktív fertőzöttek száma 189 694. Az aktív fertőzöttek 19%-a, az elhunytak 21%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz – írják.

Mától a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben – az erről szóló kormányrendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Szombattól időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték és azzal az Idősügyi Tanács is egyetértett. A vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése. Az időseket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket – hívják fel a figyelmet a tájékoztató portálon.

Borítókép: Mintát vesznek a pilisvörösvári szűrőbuszos tesztelésen 2020. december 11-én. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai is segítik a koronavírus-gyanús esetek kiszűrését.