5:3-ra győztünk – Böjte Csaba Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról

Az Erdélyben élő magyarok úgy érzik, hogy gyarmati sorba kerültek. Böjte Csaba szerint az már maga is apartheid, amikor „apartheid stílusban” sértik meg a magyarság jogait.

Olyan értékeket tudunk hordozni és felkínálni egész Európának, amelyek mindenkinek javára válnak – mondja a Mandinernek Böjte Csaba, hozzátéve: Erdély magyar népe úgy érzi, hogy gyarmat lett. A ferences szerzetes Karikó Évának adott interjújában beszél a román-magyar viszonyról és a katolikus egyházban kialakuló belső nézetkülönbségekről is.

Ma már tudni lehet, hogy a pápai miseruha hátán a pápalátogatás logójának magyar feliratát – „Járjunk együtt!” – el kellett takarni. Böjte Csaba elmondása szerint a ferences testvérei az utolsó pillanatig harcoltak azért, hogy ez ne történhessen meg, sajnos sikertelenül.

Hiszem, hogy lassan szétolvadnak ezek a jégdarabok, és rá fognak jönni a románok és mi magyarok is, hogy nem kell, hogy acsarogjunk, mert csak együtt lehet Tündérkertté tenni ezt az országot

– mondta Böjte Csaba.

Mint megvallotta, ő azért imádkozik, hogy ne legyen ilyen komplikált a következő pápalátogatás megszervezése. Törékeny kincs a béke, kicsik vagyunk, épp ezért kell a jó Isten megvilágosító kegyelmébe kapaszkodni – tette hozzá, kifejtve: már önmagában az, hogy létrejött ez a pápalátogatás, már győzelem. A világosság, Isten és Mária győzelme.

„Legyünk teljesen őszinték,

én még román miniszterelnökkel és román nagyfiúkkal egy asztalnál nem ültem, és most együtt imádkoztunk és meghallgattuk román nyelven a szentleckét és ők nemcsak az evangéliumot hallgatták meg magyarul, hanem a magyar himnuszt és a székely himnuszt is. Elégtételnek éreztem.

Nem hiszem, hogy Ferenc pápán kívül lett volna más ember, aki ezt meg tudta volna valósítani” – emelte ki Böjte Csaba, jelezve, ő soha nem a kompromisszumokat szokta számba venni, hanem a gólokat.

„Kaptunk gólokat, de rúgtunk is. Azt hiszem, hogy 5:3-ra mi győztünk”

– állapította meg.

Arról szólva, hogy volt-e valamilyen félelme a pápalátogatás előtt, elmondta: ő nem saját magukban, nem a román kormányőrségben bízott, hanem a gondviselő Istenben, aki munkálkodik.

Ezt azzal együtt is így látja, hogy – mint felsorolta – sokféle butaság jelent meg a lapokban. Egy román politikus váltig állította, hogy Orbán Viktor egymillió ember előtt kikiáltja Erdély függetlenségét, majd Magyarországhoz való csatolását. Egy magyar újságban pedig azt olvasta, hogy most fog beteljesedni a fatimai jóslat harmadik titka, hogy Csíksomlyón a Szentatyát és a hegyen lévőket is kivégzik.

„Láttam, hogy vannak pánikkeltő hangok, de igazából fegyelmezetten zajlott minden: az eső, a szél, a hideg, minden nehézség ellenére gyerekek, felnőttek százezren álltuk a sarat. Mikor lejöttünk a hegyről, nem maradt szemét, rendetlenség a hegyen, békésen elvonultak mind. Bíztam a népemben, és őszintén büszke vagyok rájuk”

– jelentette ki Böjte Csaba.

A pápa arról beszélt, hogy az egyház tábori kórházhoz hasonlít csata után, ahol előbb a sebeket kell ellátni. Böjte Csaba értelmezésében ez azt jelenti, hogy a realitásból kell mindig kiindulni.

Tény pedig az, hogy

„Erdély népe, mi magyarok úgy érezzük, hogy gyarmat lettünk. Nagyon sokszor apartheid stílusban megsértik jogainkat, szerintem ez apartheid. Ezek sebek és Ferenc pápa tudatában van ezeknek a sebeknek.

Az orvosok, ha a sebet nem tisztítják ki, hanem csak összevarrják, abból súlyos fertőzések lesznek. A szeretetet mindig igazságba kell öltöztetni, és az igazságot szeretetbe. Igazságosság nélkül nincsen gyógyulás” – fejtette ki Böjte Csaba.

A pápa azt mondta, hogy Európát a jelen pillanatban nem ágyúkkal vagy bombákkal támadják, hanem ideológiákkal: „a gyarmatosító ideológiák nem tekintik értéknek az embert, az életet, a házasságot és a családot, és a múltbelihez hasonló ateista, romboló javaslatokkal ártanak legfőképpen a fiataloknak és a gyermekeinknek, gyökértelenné tévén őket”. Erre reagálva az interjúban Böjte Csaba kitért arra is, hogy szerinte mely ideológiák a legveszélyesebbek.

Ha csak az elmúlt száz évre nézünk vissza, a kommunizmus, a fasizmus mind papíron születtek, kis csoportok kezdték hirdetni, és ki tudná megmondani, hogy hány millió ember életét követelték?! Mégis azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek nem a konkollyal kellene sokat foglalkozni, hanem a magunk értékes tanítását kellene hirdetni sokkal bátrabban, hitelesebben. A mai liberális gondolkodást az előző kettőhöz sorolom. Biztos, hogy sok ember lelkét képesek megmételyezni és szenvedésbe taszítani

– hangoztatta Böjte Csaba, aki szerint az lenne fontos, hogy a kereszténység és a család szépségét, gyönyörűségét, mint legfőbb szeretetközösséget tudjuk, akarjuk felmutatni az embereknek.

„Azt gondolom, hogy a magyar kormány családokat támogató rendelkezései is segítenek abban, hogy több gyermek vállalása trendi legyen, és a nagycsalád fenntartása ne jelentsen elszegényedést.

Nagyon fontos, hogy ügyes, talpraesett, aranyos gyermekeket neveljünk, mert akkor a fiatalok nem fognak elrettenni a családalapítástól. Vannak gyerekek, akiket túlságosan kényeztetnek, olyan hisztis, hogy azt gondolom magam is, hogy Isten őrizzen attól, hogy ilyen gyerekeim legyenek” – jegyezte meg Böjte Csaba,

A ferences szerzetes látja ugyan a törésvonalakat a katolikus egyházon belül, de erről azt gondolja, hogy a katolikus egyházban az a szép, hogy mindig voltak különféle lelkiségek.

„A jezsuiták másképpen élik meg Jézus Krisztus követését, mint a bencések vagy mi ferencesek, és vannak új lelkiségek is. Egymás tisztelnünk kell. Ha valaki konzervatívabb keresztény módon éli meg a hitét és inkább latinul, az embereknek háttal szeret misézni, több tömjént füstöl, ő is a maga módján szereti az Istent. A puding próbája az evés. Az egyházi tradíciók megélésének próbája az idő, hogy lássuk, ki milyen gyümölcsöt tud teremni, mivel tudja Istenhez közelebb emelni a saját és mások lelkét. Nem ”vagy-vagy„-ban kell gondolkozzunk, hanem ”és„-ben. Jézus Krisztus azt mondja, aki nincs ellenem, az velem van. Se azoknak, akik tradicionális módon próbálják megélni a hitüket, se azoknak, akik a II. Vatikáni Zsinat szellemében próbálnak jó papok lenni, nem szabadna egymás ellen feszülni” – fejtette ki, hozzátéve: ő azért nyugodt, mert úgy gondolja, Ferenc pápa látja a különféleségekben az egységet.

