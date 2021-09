A jogállamiság felfüggesztésével kampányoló ellenzékiekről kérdezett a V4NA

Az utóbbi időben több magyarországi ellenzéki politikus is a jogállamiság felfüggesztésével kampányolt. A kijelentésekkel kapcsolatban a V4NA Hírügynökség megkérdezte az épp Budapestre látogató LIBE bizottságot.

Az elmúlt időszakban több magyarországi, a miniszterelnök-jelöltségért harcba szálló ellenzéki politikus, például Dobrev Klára, Karácsony Gergely, illetve Fekete-Győr András is azzal kampányolt, hogy Magyarországon felfüggesztenék a jogállamiságot hosszabb, rövidebb időszakra, amennyiben hatalomra kerülnek 2022-ben.

Az említett politikusok szeptember 14-én például egy tévéműsorban fejtették ki, hogyan képzelik el a hatalomváltást. Az ATV adásában a jelöltek között nagy volt az egyetértés, többek között szó esett az alaptörvény felfüggesztéséről, bizonyos emberek, illetve vállalkozók bankszámláinak befagyasztásáról, ezzel együtt ezen személyek földönfutóvá tételéről, és bizonyos közéleti személyek börtönbe zárásáról.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) pártcsaládhoz tartozó Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára például más esetekben is többször kijelentette: hatalomra jutása esetén egyszerű többséggel is eltörölné a kétharmados törvényeket. Az Európai Parlament alelnöke szerint ez csak politikai bátorság kérdése.

Kijelentését megismételte az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek szeptember 24-én tartott televíziós vitáján is, ahol úgy fogalmazott: nem remeghet meg a lábuk, hozzá kell nyúlni akár feles többséggel is a kétharmados törvényekhez. Ezzel a műsorban egyetértett például a kormányfői posztért ugyancsak csatázó Márki-Zay Péter is.

A jelenlegi budapesti főpolgármester, Karácsony Gergely is pályázik az ellenzék miniszterelnök-jelölti pozíciójára. A városvezető szeptember közepén arról írt közösségi oldalán, hogy megválasztása esetén a hatályos alkotmányra nem hajlandó esküt tenni.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért pártcsaládhoz tartozó Momentum elnöke, Fekete-Győr András március 14-én, a Facebookra feltöltött videójában azt fejtegette, hogy szerinte jobboldali újságírókat el kell majd tiltani foglalkozásuktól.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága, vagyis a LIBE Bizottság 09.29-e és 10.01-e között Magyarországon tartózkodik. A bizottság budapesti látogatása során a jogállamisági normák magyarországi érvényesüléséről tájékozódik, többek között találkoznak majd Karácsony Gergellyel is.

🇪🇺🇭🇺Rule of law in Hungary: @EP_Justice MEPs will be in Budapest Wed-Fri. They will meet Ministers @JuditVarga_EU & S. Pintér, NGOs, journalists and the opposition.

More details on the agenda and participating MEPs

👇https://t.co/Dv2WCCvEVX

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) September 28, 2021