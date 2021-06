A központi Soros-szervezet szorgalmazta a pedofiltörvény átcímkézését

A hálózat hatékonyságát jól szemlélteti, hogy a pedofiltörvénnyel összefüggésben milyen gyorsan aktivizálódott.

A pedofiltörvénnyel kapcsolatos vádak megfogalmazásában az elmúlt napokban több Soros-finanszírozású szervezet is aktivizálódott – írja a Magyar Nemzet.

A Háttér Társaság hosszú évek óta Soros György pénzéből működik. Vezetőjük, Dombos Tamás – a hvg.hu beszámolója alapján – úgy nyilatkozott a Guardiannek, hogy a homofób jogszabály mögött tudatos és ördögi stratégia húzódik meg. Szerinte a cél az, hogy (a kormány) elterelje a figyelmet arról, milyen hiányosságok jelentkeztek a járvány elleni harcban. Egyben előcsapás a keménynek ígérkező választás előtt, ugyanakkor kijelöli, hol van a határ Soros György és Brüsszel erkölcstelen imperializmusa számára, a magyar „értékek védelmében”.

Dombos járvánnyal kapcsolatos állítása azért is furcsa, mert balliberális kutatók mellett a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készült kutatása is kimutatta: minden esély meg van rá, hogy a koronavírus kezelése politikai sikertörténet lesz a kormánypárt számára. Június elején már a megkérdezettek 65 százaléka mondta, hogy elégedett a kormány járványkezelésével, ráadásul ez a szám akkor már hétről hétre növekedett.

Néhány napja a szintén a spekuláns által pénzelt Amnesty International a magyar-szlovák határon helyezett ki olyan táblákat, amelyen áthúzták az „LMBTQI Szabadság Zónája” háromnyelvű (magyar, angol, orosz) feliratot. Szerintük „nem hagyhatjuk, hogy a kormány LMBTQI-mentes övezetté változtassa az egész országot, és aljas kommunikációjával megbélyegezzen embereket.” Az Amnesty International azért is lőtt ezzel öngólt, mert Szlovákiában Magyarországgal ellentétben nem ismerik el az egyneműek bejegyzett élettársi kapcsolatát sem.

A Civil Liberties Union for Europe az európai „TASZ”, egy Sorosék által pénzelt összeurópai lobbiszervezet. Emlékezetes, hogy 2018 tavaszán, éppen a választások előtt egy hangfelvételre hivatkozva megírta a Jerusalem Post (majd erre hivatkozva a Magyar Idők), hogy Dénes Balázs, a Civil Liberties Union for Europe nevű Soros-szervezet vezetője egy bizalmas beszélgetésen bevallotta: arra biztatta a német külügyet, hogy az itteni német cégeken keresztül magyarok munkahelyeivel zsarolja az Orbán-kormányt.

Ugyanez a szervezet idén június 11-én, azaz a nyitómeccs napján arról írt a Facebookon, hogy „a 2020-es Európa-bajnokság egyre inkább politikai játéktérré válik. A focistáknak olyan értékek mentén kell mozogniuk, mint az antirasszizmus, a női jogok vagy a nacionalizmus, hogy gólt szerezzenek, vagy éppen elkerüljenek egy öngólt. Melyik csapatnak szurkolsz? És melyik értéknek?”. A Liberties néven is emlegetett Soros-lobbiszervezet egyébként a Brüsszelben befolyásos Politico „7 út, amely mentén az EB átpolitizálódhat” című írását osztotta meg. Mindez a brüsszeli kapcsolat azért sem meglepő, mert a Liberties egyik fő feladata, hogy minél több pénzt szerezzen az EU költségvetéséből a Soros- szervezeteknek, így kiegészítve a milliárdos spekuláns támogatásait.

Néhány napja egyébként a Liberties honlapján, a „képzés” rovatban Israel Butler és Valentin Toth tollából jelent meg egy írás, „Aktivisták: hogy ne beszéljetek a mérgező törvényekről” címmel https://www.liberties.eu/en/stories/how-not-to-talk-about-toxic- laws/43587 .

Valentin Toth a budapesti ELTE hallgatójaként diplomázott, és korábban – egyebek közt – digitális újságírással foglalkozott. A június 18-ai írás fő mondanivalója az, hogy a pedofiltörvény elnevezés használatával hibáztak az azt ellenző erők. Éppen ezért a szerzők azt tanácsolják, hogy „az újságíróknak és az aktivistáknak meg kell állniuk egy pillanatra, és végiggondolniuk azokat a szavakat, amelyeket a beszámolóikban és a kampányaikban használnak.” Ide kapcsolódhat, hogy a hvg.hu múlt hétfőn „homofób törvényként” kezdte el átcímkézni a jogszabályt, 26 óra leforgása alatt 9 cikkben említve ezt a kifejezést, majd más liberális lapok is így kezdtek eljárni.

A sort kezdő hvg online június 14-én délután negyed hatkor közölte az első ilyen című írását („Hogy mennyire abszurd a homofóbtörvény? Nézzen bele a sorozatokba!”) amely azt a közkeletű, ám téves állítást támasztotta alá, hogy bizonyos közkedvelt sorozatokat be fognak tiltani. Ezt követően 2021. június 23. este nyolc óráig nem kevesebb, mint 82 (!) cikk említette a homofóbtörvény kifejezést. Köztük volt a Soros által pénzelt Magyar Narancs internetes kiadása, illetve a szintén a spekuláns által fenntartott 444 is, de a rekorder az említett hvg.hu, amely 42(!) írásban használta a kifejezést, amelyet újonnan éppen ők vezettek be.

Egyébként az azonosértelmű „melegellenes törvény” kifejezést 297-szer használták az elmúlt két hétben a magyar sajtóban, elsőként a Népszava június 12-én.

Az újságírók utasítgatásáról szóló Soros-közeli írás ugyan pár nappal a kommunikációs fordulat után jelent meg, de korántsem lehet kizárni, hogy belső információként már korábban is elterjedt magyar balliberális újságírók körében.

Munkában a karmester is Ismét aktivizálódott Gerald Knaus, a Nyílt Társadalom Alapítvány egykori ösztöndíjasa, a Soros Györgyhöz köthető European Stability Initiative (ESI) elnöke. A spekuláns lobbistája kedden nyilvános Twitter- bejegyzésben kelt ki az UFEA ellen, mivel az megtiltotta, hogy a müncheni aréna politikai okokból szivárványszínű kivilágítást kapjon a német-magyar focimeccs idején. Knaus friss bejegyzésében az Európai Labdarúgó Szövetséggel szembeni civil bojkottra szólított fel, majd a szövetség igazgatósági tagjairól is kirakott egy képet, amit az alábbi, sokat mondó hozzászólással látott el: „Ki fél tőlük?” Érdemes felidézni, hogy tavaly a Magyar Nemzet éppen Gerald Knaus személyében azonosította be azt a személyt, aki migrációs kérdésekben a hazánk elleni lejárató akciók irányítójaként, illetve végrehajtójaként bukkant fel. Emlékezetes, lapunk ezt követően, 2020 szeptemberében cikksorozatban számolt be az European Stability Initiative (ESI) elnöke ténykedéséről, aki ekkor kapta a Soros karmestere elnevezést. Knaus cikksorozatunkat követően interjút adott a Magyar Narancsnak, ám a Magyar Nemzetben megjelent információkkal nem szembesítették. A balliberális hetilap arra hivatkozott, hogy az interjút még a lapunkban megjelent tényfeltáró összeállítás előtt vették fel.

Borítókép: A pedofilellenes törvényjavaslat egyes módosításai ellen tartott demonstráció résztvevői az Országház előtti Kossuth téren 2021. június 14-én. Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat az a módosító csomag, amelyet az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága fogadott el június 10-én a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépést célzó törvényjavaslathoz. A változtatás kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.