A gyermekvédelmi törvényt eltörölnék, Fekete-Győr András pedig még azt is elvárja a magyaroktól, hogy ne úgy álljanak a migráció kérdéséhez, mint az Orbán-kormány. Az uniós politikai agenda változásával, a kerítés lebontása ugyan már a magyar baloldalon sincs napirenden, de az LMBTQ-lobbi támogatása központi téma volt a pénteki előválasztási „vitaműsorban”.

Ezt ne hagyja ki! A magyar baloldal zokszó nélkül hajtaná végre Brüsszel utasításait

„El kell törölni a Fidesz és a Jobbik által közösen elfogadott homofób törvényt. Lehetővé kell tenni az azonos nemű pároknak a házasságkötést és az örökbefogadást. Ezt fogjuk mi képviselni a Parlamentből és a kormányból” – jelentette ki Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnökjelölt-jelöltje a baloldali előválasztáson egymással versengő miniszterelnökjelölt-jelöltek második televíziós vitáján az RTL Klubon.

A magyar baloldal LMBTQ-kérdésben eddig is az EU álláspontját képviselte, amelyet a miniszterelnök-jelöltek vitáján elhangzottak csak tovább erősítettek. A baloldali politikusok egymásra licitálva idézték fel, hogy mit tettek eddig a homoszexuálisok jogaiért.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP közös jelöltje például arra emlékeztetett, hogy a Pride-hónapban kitetette Budapest Városházára a szivárványos zászlót. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltje pedig úgy fogalmazott: ő nemcsak beszél az LMBTQ-jogokról, de tesz is értük. A politikus felidézte, hogy az Európai Parlamentben elfogadták azt a döntést, amelyben kezdeményezik, hogy egész Európában azonos jogok illessék meg az LMBTQ-embereket.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a magyarországi gyermekvédelmi törvény módosítása komoly vitákat váltott ki az Európai Unióban. Miközben a hazai szabályozás a tizennyolc éven aluli fiatalok szexuális nevelését a szülő döntési körébe delegálja, és megtiltja, hogy civil szervezetek végezzenek szexuális felvilágosítást a hazai óvodákban és iskolákban, addig az unió homofóbnak és kirekesztőnek minősítette a magyar szabályozást, és kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen.

A vita során egyértelművé vált, hogy a magyar baloldali jelöltek a migráció kérdésében is az Európai Unió politikáját kívánják érvényre juttatni. Ismét a Momentum jelöltje fogalmazta meg legrészletesebben, hogy mire számíthatnak a magyarok, amennyiben 2022-ben az egyesült baloldal kerül kormányra. „Van egy európai uniós kötelezettségünk, mert Európai Unió-tagállam vagyunk, és amennyiben az Európa Tanács úgy dönt, hogy el kell osztani a menekülteket, akkor Magyarországnak is be kell fogadni őket” – közölte Fekete-Győr András, majd kifejtette, hogy mit „vár el” a magyar emberektől:

„Az afganisztáni képeket bizonyára mindannyian láttuk. És mi egy európai, civilizált nemzet vagyunk, és én elvárom a magyaroktól, hogy humánusan álljunk hozzájuk, nem pedig úgy, ahogy az Orbán-kormány”

A menekültek jogaival kapcsolatban a többi miniszterelnökjelölt-jelölt is támogatóan fogalmazott, bár a kerítés lebontását már nem szorgalmazták olyan hevesen, mint 2015-ben, amikor az Orbán-kormány megépítette azt. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferencék akkor drótvágóval vonultak a határra, most viszont Dobrev Klára úgy nyilatkozott, hogy a kerítés maradna, ha ő kormányozna. A pálfordulás összefüggésben lehet azzal, hogy a magyar kormány példáját követve több uniós tagállam is fizikai határzárat vetett be a migránsok ellen, és mára az unióban már kezd elfogadottá válni Orbán Viktor politikája.

Azonban érdemes felidézni, hogy Karácsony Gergely augusztus elején még arról beszélt egy külföldi lapnak, hogy a saját szavazóik előtt sem reklámozzák a migrációs politikájukat. A német Die Zeitnak adott nyilatkozatában a főpolgármester azt mondta, hogy a menedékkérők jogainak biztosítása a kormányprogramja részét képezi, de Magyarországon ezzel nem lehetne választást nyerni, így ezt nem tüntetik fel semmilyen plakáton. A főpolgármester akkor azt is elárulta: ez a programpont a hatpárti baloldali szövetség közös konszenzusán alapul, tehát még a Jobbikkal sem alakult ki vita.

Egymás jelöltjeiről szivárogtattak

A jelöltek egymásra licitálását követően abban alakult ki ellentét, hogy kompromittáló információkat osztottak meg egymás választókerületi jelöltjeiről. Így Fekete-Győr András például felrótta Dobrev Klárának, hogy Szegeden a momentumos jelölttel szemben azt a Tóth Pétert támogatják, aki a tavalyi Pride előtt úgy nyilatkozott: mindent megtesz a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen. Karácsony Gergely ezen a vonalon haladva pedig a Momentum tizenhatodik kerületi jelöltjéről árulta el, hogy a politikus korábban devizahitel-károsultak lakásainak megvásárlásán nyerészkedett, majd felidézte, hogy a DK egyik jelöltjéről is kiderül, hogy offshore ügyekben volt érdekelt. Ezt követően a Jobbik ózdi jelöltjének, Farkas Péter Barnabásnak a náci karlendítésre emlékeztető fotóját hozta fel Karácsony, majd egyértelművé tette, hogy Zuglóban számára Tóth Csaba vállalhatatlanná vált az utóbbi időszakban kiderült ügyei miatt.

Borítókép: Karácsony Gergely és Dobrev Klára