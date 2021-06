A rendőrellenes aktivista méregdrága luxuscipőben hirdeti az egyenlőséget

A rasszizmus és a rendőri erőszak ellen fellépő szélsőbaloldallal szimpatizáló aktivista a közösségi oldalakon tette közzé, hogy egy rendkívül drága cipőmárka szponzorálja, így mostantól luxuscipővel a lábán fog harcolni a társadalmi egyenlőtlenségek ellen – írja a V4NA.

Ismét hallatott magáról a francia George Floyd-ként is emlegetett, 2016-ban rendőri intézkedést követően elhunyt mali származású visszaeső bűnöző, Adama Traoré nővére, Assa. A rendőrgyűlölő aktivista a Facebook-on és a Twitteren is büszkén tudatta követőivel, hogy a luxuscipőket gyártó híres francia divattervező, Christian Louboutin szponzorálja a magánháborújában. Assa Traoré egy képet is mellékelt a bejegyzéshez, melyen ökölbe szorított kézzel, lábán méregdrága cipővel pózol.

Assa Traoré bejegyzése alapján elkötelezte magát a nagy presztízsű Louboutin márka mellett, mostantól a híres divattervező kollekcióját viselve fog előre menetelni a rendőri erőszak, a rasszizmus és a diszkrimináció elleni harcban.

A Le Figaro napilapban megjelent egy interjú Idris Elba brit színésszel, aki szintén csatlakozott a Louboutin divatház által létrehozott, Martin Luther King híres mondása által inspirált úgynevezett „Walk A Mile In My Shoes” elnevezésű kollekció által népszerűsíteni kívánt rasszizmus-ellenes fellépéshez. A színész elmondása alapján az akció célja nem más, mint felhívni a figyelmet a faji alapon történő negatív megkülönböztetésre, valamint a társadalmi egyenlőtlenségekre, amelyben ezentúl szerepet kap a francia rendőröket lépten-nyomon támadó Assa Traoré is.

#WalkAMileInMyShoes A capsule collection designed by myself, @sabrinaelba, and #ChristianLouboutin, to raise awareness and encourage conversations around the social and racial injustices the world continues to face. Link here for more information: https://t.co/8A5DUqVJkS pic.twitter.com/CyNyGWT2FA

— Idris Elba (@idriselba) June 15, 2021