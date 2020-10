A svéd tanárok is tartanak attól, hogy lefejezhetik őket

Brutálisan gyilkolták meg, a fejét vágták le egy francia tanárnak, Samuel Patynek nemrég. Az eset mindenkit sokkolt, köztük a svédországi tanárokat is, akik attól tartanak, hogy hasonló eset velük is megtörténhet – írja a V4NA hírügynökség.

Thousands of people attend a memorial march in homage to the history teacher beheaded last week by a teenage extremist.

Samuel Paty was beheaded on Friday by an 18-year-old Moscow-born Chechen refugee, who was later shot dead by police. More @business: https://t.co/N4V2qTxlIc pic.twitter.com/wPbOkTMNPB

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 21, 2020