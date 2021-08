A szülők akarata ellenére „érzékenyítik” a gyerekeiket a genderideológusok

Korhatár nélküli szexshopot vezető iskolai tanár, titkos felmérések a nemi identitásról, szülők elől titkolt LMBTQ-oktatás, szabadon elérhető érzékenyítő gyerekkönyvek. Mindezekre láthattunk példát az elmúlt hónapokban, tanárok és szakértők pedig arra figyelmeztetnek, a szülők járjanak utána, mit tanulnak a gyerekeik az iskolában „érzékenyítés” címszó alatt.

Járjanak utána a szülők alaposan, hogy milyen LMBTQ-oktatás zajlik gyermekeik iskolájában, hogy milyen könyveket érhetnek el mindenféle korlátozás nélkül a gyerekek az iskolai könyvtárban, és milyen foglalkozásokat tartanak nekik, mert

az iskola sok esetben nem tájékoztatja a szülőket,

figyelmeztet az Egyesült Államokban működő, The Heritage Foundation nevű konzervatív think tank hírportálján egy kaliforniai tanár, Brenda Lebsack – írja a V4NA.

A The Daily Signal annak kapcsán szólaltatta meg a tanárt, hogy számos LMBTQ tartalmú, gender-ideológiát oktató mesekönyv és ifjúsági regény érhető el az iskolák polcain szerte az Egyesült Államokban. A portál több ilyen könyvet is bemutatott, köztük a transznemű Jazz Jenningsről szóló, „I am Jazz” („Jazz vagyok”) című könyvet.

A könyv kapcsán nem rég botrány robbant ki az Egyesült Államokban, Washington államban mivel rengeteg szülő felháborodott azon, hogy egy tanár ezt a könyvet olvasta fel első osztályos diákoknak a tudtuk nélkül.

Ez azonban csak a botrány kirobbantója volt, miután ugyanis panaszokra nem érkezett különösebb reakció az iskola részéről, ezért az az egyik szülő név nélkül elküldte a levelezését a Young America’s Foundation-nek is. A konzervatív szervezet pedig némi nyomozással arra jött rá, hogy

a tanár, aki egyébként az iskolai testület elnöke egy szexshopot vezet.

A tanár, Jennifer Mason Instagram oldalán az olvasható róla, hogy ő a „vezető dildó” a WinkWink nevű szexshopban, ami egyébként azzal hirdeti magát, hogy korhatár nélküli, befogadó és egyáltalán nem ijesztő. Többen azonban ijesztőnek tartják azt, hogy bármilyen korú gyerekek bemehetnek a boltba, és egy ilyen nő vesz részt az iskola életében.

Egy másik általános iskolában, Minnesotában szülők tudta nélkül töltettek ki egy „esélyegyenlőségi felmérést” negyedik osztályos diákokkal, akiknek azt mondták, hogy

ne szóljanak a szüleiknek a felmérésről, aminek keretében néhány kérdést meg kellett válaszolniuk a nemi identitásukról is.

Az egyik kislány később úgy számolt be a dologról, hogy „nagyon zavart és ideges voltam, miután egy fiú megkérdezte, hogy mit fog ehhez szólni az anyukája, a tanár pedig azt mondta, hogy nem mondhatunk semmit a szüleinknek erről. Innentől mindenki ideges lett, és kényelmetlenül érezte magát”.

Minnesota mother shocked after her 4th grade daughter was given an „equity survey” in class and allegedly told „not to repeat any of the questions” to her parents. pic.twitter.com/zq5DZeWRzA — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 26, 2021

De nem kell az Egyesült Államokig menni, hogy hasonló esetet találjunk.

Egy londoni anyuka pert indított, miután az iskola arra kötelezte fiát, hogy részt vegyen a Pride felvonuláson. Mint kiderült az iskolával több szülőnek is volt összetűzése, miután a gyerekek a szülők akarata ellenére részesültek LMBTQ témájú oktatásban.

A The Heritage Foundation említést tesz „A Herceg és a Lovag” című mesekönyvről is, amiről korábban már ITT írtunk. Ebben az esetben a klasszikus tündérmeséken alapuló történetbe csempészték az LMBTQ-érzékenyítést egy meleg királyfi és megmentője, a hős lovag segítségével. A The Heritage Foundation kutatója a könyvek kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy azon túl, hogy a könyvek szexuális tartalmú üzenetek közvetítenek a gyereke felé, a mentális egészségre nézve is komoly aggályokat vetnek fel.

A kutatások azt mutatják, hogy ha a gyerekek túl korán szembesülnek szexuális tartalommal, az később

rossz mentális egészséghez, kockázatos szexuális viselkedéshez, sőt felnőttkori pornográfia-függőséghez vezethet.

De már számtalan tanulmány született azzal kapcsolatban is, hogy mennyire fontos egy kisgyerek fejlődése során a stabilitás. Legyen szó akár családi kapcsolatokról, biztonságos otthonról vagy következetes nevelésről. A gyerekek számára ugyanilyen fontos, hogy legyenek biztos pontok, amikor kialakítják a világról alkotott képüket. A meleg hercegről szóló mese azonban tudatosan a hagyományokkal szembemenve érzékenyíti a gyereket.