A tudtuk nélkül sorolják a fogyatékos embereket a nem újraélesztendők közé

Nem újraélesztendő kategóriába sorolják a fogyatékos embereket, miközben ők erről nem is tudnak, és nem is egyeztek bele. Most egy paralimpikon szólalt fel értük, aki szerint jobban meg kell érteni a fogyatékossággal élők életét.

A koronavírus-járvány alatt több olyan eset is történt az Egyesült Királyságban, amikor az egészségügyi intézményekben „nem újraélesztendő” kategóriába soroltak be fogyatékossággal élő, esetleg otthonban lakó embereket anélkül, hogy ők ebbe beleegyeztek volna. A „nem újraélesztendő” vagyis „DNR” kategóriáról egyébként a betegeknek vagy hozzátartozóiknak kell nyilatkoznia – számol be a V4NA.

Ezzel kapcsolatban felháborodását fejezte ki egy többszörös paralimpiai bajnok. Tanni Grey-Thomspon a BBC műsorában beszélt arról, hogy szerinte ilyennek nem szabadna történnie, helyette párbeszédre lenne szükség az egészségügyi dolgozók és az érintettek között.

Tanni Grey-Thompson arról is beszélt, hogy jobban meg kell érteni a fogyatékos emberek életét. Egyben azt a felfogást is el kell hagyni, hogy a fogyatékkal élő emberek nem tudnak hozzátenni semmit a társadalomhoz. A paralimpikon szerint senkit sem szabadna a „nem újraélesztendő” kategóriába sorolni bizonyos hiányosságai miatt.

A fogyatékossággal foglalkozó szervezetek jelentéseiből az is kiderül, hogy tavaly a tanulási nehézségekkel rendelkező emberek is ebbe a kategóriába kerültek a járvány alatt. A Turning Point szervezete 19 ilyen esetről szerzett tudomást, a Learning Disability England-nek pedig tíz tagszervezete számolt be hasonlóról.

Egy vak férfi, aki komoly tanulási nehézségekkel is küzd arról számolt be, hogy őt tévesen kezelték koronavírussal a kórházban, és ő is kapott egy értesítést arról, hogy komplikáció esetén nem fogják újraéleszteni.

Az is kiderült a Care Quality Commission nyomozásából, hogy a tévesen használt nyilatkozatok miatt olyan halálesetek is bekövetkeztek, amik egyébként elkerülhetők lettek volna. Több egészségügyi dolgozó pedig arról számolt be, hogy nyomást helyeztek rájuk, hogy kiadják az újra nem élesztésre vonatkozó utasításokat anélkül, hogy arról megkérdezték volna az érintett személyeket.