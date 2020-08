Aggasztó a fertőzöttek számának emelkedése a német egészségügyi miniszter szerint

Aggasztónak nevezte a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedését Jens Spahn német egészségügyi miniszter a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak adott interjújában szerdán.

Spahn rámutatott: a hazatérő nyaralók, a családi és egyéb összejövetelek, a különféle ünnepségek miatt kisebb-nagyobb mértékben országszerte jelen van a vírus. A tárcavezető aláhúzta: ha nem figyelnek egymásra az emberek, akkor beindulhat a járvány terjedése.

Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, mert már nem csak helyi gócokról van szó – hangsúlyozta.

A Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) szerda reggel közölte, hogy 1226 új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Május eleje óta nem jegyeztek fel ennyi új fertőzöttet egy nap alatt. Április elején, a járvány csúcsán több mint hatezer volt a napi új esetek száma.

Spahn megjegyezte: az egészségügyi rendszer bírja a jelenlegi terhelést, de aggodalomra ad okot, ha marad a növekvő tendencia. A tárcavezető ismét felszólította az állampolgárokat, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat, hordjanak maszkot, és tartsák meg a kért fizikai távolságot honfitársaiktól. A nagy rendezvényekkel kapcsolatban tartózkodóan nyilatkozott, mert azoknak szerinte olyan üzenetük van a járvány helyzetére vonatkozóan, amelyet jelenleg nem támogat.

A koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Spahn hangsúlyozta: fontos, hogy nyilvánosságra hozzák a klinikai tesztek és a kutatások eredményeit. A miniszter szkeptikusan nyilatkozott a héten hivatalosan is bejegyzett orosz oltóanyagról, mert szerinte azt nem tesztelték megfelelően. Aláhúzta: ilyen esetekben a gyorsaságnál fontosabb a biztonság és az előzetes tesztelések, amelyek a lakosság bizalmának elnyeréséhez is nélkülözhetetlenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden jelentette be a vírus elleni első orosz vakcina hivatalos bejegyzését, de a bejelentésre a nemzetközi színtéren sokan kétkedve reagáltak.