Aki sportolóként a nemzetet képviseli, viselkedjen is úgy!

Legutóbbi szavazásunk alkalmával a Kenderesi-ügyre kérdeztünk rá.

Mint azt korábban megírtuk, Kenderesi Tamást a kvangdzsui világbajnokságot követően szexuális zaklatással vádolta meg egy koreai nő. A 200 méteres pillangóúszás riói olimpiai bronzérmesét múlt hét szombaton hallgatták ki, miután a helyi nő feljelentést tett ellene. A magyar sportoló tagadta a vádat, azt ugyanakkor elismerte, hogy akaratlanul hozzáért egy táncoslány fenekéhez egy kvangdzsui szórakozóhelyen. A vád súlyosságára való tekintettel 10 napig nem hagyhatta el az ázsiai országot, így nem jöhetett haza a hétfőn útra kelő magyar csapattal.

A történtek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, olvasóink mit gondolnak az esetről.

Látva az eredményeket, kijelenthető, hogy

a legtöbben úgy gondolják, egy sportember nem engedhet meg magának ilyenfajta viselkedést.

Olvasóink 39 százaléka szavazott arra, hogy „Viselkedjen, úszóként ő egy nemzetet képvisel!”

Való igaz, sok múlhat egy nemzet megítélésén a hasonló szerencsétlen esetek miatt. Még inkább ront a helyzeten, hogy Kenderesi Tamás nem civil ember, sportolóként rendszeresen szerepel a hazai és a külföldi sajtóban.

Kicsivel kevesebben vannak azok, akik szerint egy diszkóban nem meglepő az effajta viselkedés.

Olvasóink 30 százaléka szavazott arra, hogy „Lárifári! Akinek sok a fenékpaskolás, ne dolgozzon diszkóban!”

Néhányan most bizonyára áldozathibáztatást emlegetve hangosan felszisszennek – és részben igazuk is van. Az erőszak mindenhol erőszak. Ugyanakkor az is igaz, egy szórakozóhelyen az emberek többsége sokkal felszabadultabb, sokszor olyasmit is megenged magának, amit egyébként nem tenne.

Kenderesi Tamás hibázott, bocsánatot kért és vállalnia kell tettéért a felelősséget – a barátnője, az úszószövetség, a közvélemény előtt. De a boszorkányüldözés felesleges, hiszen ő is ember. Fiatal férfi, aki egy szórakozóhelyen, a sikertől (és lehet, hogy némi alkoholtól is) felfokozott állapotban meggondolatlanul cselekedett.

A szavazók 28 százaléka tette le a voksát amellett, hogy „Amíg nem tudjuk, pontosan mi történt, nehéz mit mondani.”

Ők azok, akik nem szeretnének beleavatkozni egy olyan ügybe, amelyet igazán csak az érintettek ismernek.

És végül, de nem utolsósorban:

A szavazók 3 százalékát nem érdeklik a történtek, sportolóként kizárólag Kenderesi sportteljesítményét nézik.

Tekintve, hogy erre érkezett a legkevesebb szavazat, bebizonyosodni látszik, hogy az emberek nem tudnak elvonatkoztatni attól, hogy valaki közszereplő. Ez pedig tanulságként szolgálhat akár Kenderesinek, akár bármelyik másik ismert embernek.

Ami az úszószövetség álláspontját illeti, továbbra is számítanak Kenderesi Tamásra. Sós Csaba, a magyar úszók szövetségi kapitánya aránytalannak tartja azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét kísérte figyelemmel Dél-Koreában.