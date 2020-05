Arra akarják kényszeríteni Magyarországot, hogy bontsa le a határkerítést és a tranzitzónát

Magyarországon a Fidesz-KDNP többsége és a kormány mindent megtesz azért, hogy a továbbiakban is megmaradjon a kerítés, az élőerős katonai-rendőri őrizet és továbbra is működjenek a tranzitzónák – jelentette ki a Németh Szilárd vasárnap a közmédiának a röszkei tranzitzónánál.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának döntése arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy a határkerítést és a tranzitzónát bontsák le. Pedig – mint kiemelte – már hat éve, a 2015-ös nagy migrációs hullám óta,

a határkerítés, a határt védő rendőrök és katonák, valamint a tranzitzóna együtt szolgálják Magyarország és Európa békéjét, biztonságát.

Most a „Soros-hálózat emberei” szeretnék ezt megszüntetni. Ez szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával és az alaptörvénnyel.

Kiemelte: különösen veszélyes ez a koronavírus-helyzet kapcsán.

Most újra meg fogják nyitni a határokat Európában. Márpedig a határok megnyitásával meg fog erősödni a migrációs nyomás

– tette hozzá.

Az elmúlt két hónapban a koronavírus-járvány miatt hozott nemzeti határlezárások következtében nem volt akkora a migrációs mozgás, de már pénteken 37 esetben történt elfogás a magyar határon – közölte az államtitkár.

Most azon kívül, hogy megakadályozzák „ingyenélők és terroristák” bejutását Európába, meg kell akadályozni azt is, hogy a koronavírussal fertőzött helyekről, a gócpontokról migránsok jöjjenek be – hangsúlyozta Németh Szilárd.