Áthatolhatatlan kerítés veszi körül Soros György rezidenciáját

Hillary Clinton és Barack Obama is maximális védelmet alkalmaz saját biztonságára ügyelve.

Miközben hetek óta arról vitatkoznak az Egyesült Államokban, hogy rábólintsanak-e a mexikói határra tervezett kerítés építési költségvetésére, a falat a leghangosabban ellenző politikusok házát több méteres falak veszik körül – számol be róla a 888.hu cikke.

A cikk körvonalazza a határkerítéssel kapcsolatos főbb politikai erőviszonyokat. Mint írják, Donald Trump és a republikánusok az ország védelmének szavatolását egyértelműen a fal felhúzásában látják, a liberális demokratáknak viszont fontosabb a migránsok érdekeinek képviselete, ezért minden lehetőséget megragadnak arra, hogy blokkolják az építkezést.

Ez azonban nem tűnik hiteles magatartásnak a részükről, ugyanis

több, a kerítést ellenző vezető politikus ugyanis maga is fallal erősíti meg saját lakhelye védelmét.

A 888.hu idézi a Breitbart képösszeállítását a világban található kerítésekről: ebben többek között Hillary Clinton és Barack Obama amerikai rezidenciáiról is szerepelnek képek, melyeken jól látszódik, mekkora kerítés veszi körbe a politikusok villáit.

A 888.hu felidézi a Daily Caller-nek a „Walls Across America” nevű műsorát is, melyben szó esett az illegális bevándorlás mellett kiálló Soros György rezidenciájáról. A portál szerint a spekuláns villája már-már „erődítményre hajaz”, a műsorban elhangzottak ezt alá is támasztják:

„A tőzsdespekuláns Long Island szigetén, a The Hamptons nevű luxusnegyedben épült villáját helyenként három méter magas fal veszi körül.

Mi több: 10 méterenként térfigyelő kamerákat is felszereltek a betonfalra, a rezidenciát pedig fegyveres biztonsági őrök védik.”

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember 2016. szeptember 20-án.

Fotó: MTI/EPA pool/Peter Foley