Átlépte a 100 ezret a gyógyultak száma Törökországban

Törökországban szerdán elérte a 101 ezer 715-öt az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített fertőzöttjeinek száma, miután az elmúlt 24 órában 2826 ember hagyhatta el a kórházakat – közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitteren.

Ezzel párhuzamosan viszont 1639 másik ember szervezetében újonnan mutatták ki a kórokozót, így a fertőzöttek száma 141 ezer 475-re nőtt. A gyógyultak teszik ki tehát az összes eset 71 százalékát. A regisztrált fertőzöttek napi száma az április 11-ei 5138-as érték óta lassan mérséklődik, a mutató kedden 1704-en állt, bár hétfőn már járt 1114-nél is.

A Koca által közölt adatok szerint szerdán 58-an vesztették életüket, s ezzel a halálos áldozatok száma 3952-re emelkedett. A kis-ázsiai országban a halálozások üteme április 19-én érte el az eddigi csúcspontját, akkor 127 ember halt meg az új koronavírus következtében. A mutató kedden 53-on, hétfőn pedig 55-ön állt.

Az intenzív osztályon fekvő betegek száma 1045-től 998-re csökkent, ez az érték április 1-je óta először esett 1000 alá. A gépi lélegeztetésre szorulók száma is csökkent, 576-ról 535-re.

A tárcavezető múlt szerdán jelentette be, hogy átléptek a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a „kontrollált társadalmi élet” nevet viseli.

A korlátozások lazítása értelmében a 65 évnél idősebbek és a 20 évnél fiatalabbak, akikre állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozott, hetente néhány órára már kimozdulhatnak otthonaikból. Negyven nap bezártságot követően, most szerdán 11 és 15 óra között a 14 évnél fiatalabbak csoportja tehetett sétát lakhelye közelében. Az intézkedések enyhítése keretében egyúttal bizonyos feltételekkel újranyithattak hétfőtől a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, továbbá a borbélyok, a fodrászatok, illetve a szépségszalonok.

Hüseyin Altas, a török Bevásárlóközpontok és Befektetők Egyesületének (AYD) elnöke szerdán úgy nyilatkozott, hogy hétfőn 1,2 millió, míg kedden 1,1 millió ember látogatott el a plázákba, miközben a járvány előtt ez a szám napi 6,5 millió volt.

A hatóságok az utóbbi napokban már 16-ot megnyitottak a személyforgalom előtt korábban lezárt 31 tartományból, beleértve a külföldi turisták körében is népszerű Antalyát, Muglát és Aydint, de zárva maradt ugyanakkor egyebek mellett Isztambul, Ankara és Izmir is. A közösségi élet és a távolsági közlekedés országszerte továbbra is szinte teljesen korlátozott.

A 83 milliós Törökországban eddig több mint 1,474 millió vírustesztet végeztek el.