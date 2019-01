Az abortusz a vezető halálok a világon

A mesterséges terhességmegszakítások száma nagyobb, mint a tíz „toplistás” haláloké összesen.

Az Origo cikke szerint a Breitbart.com adatai alapján az abortusz volt 2018-ban a vezető halálok a világon, amely mintegy 41,9 millió áldozatot követelt. Ebben a statisztikában természetesen csak a művi abortuszokat vették számításba, az egyéb okokból bekövetkezett vetéléseket nem – írják.

Noha a 2018-as hivatalos adatok még nem állnak rendelkezésre, a statisztikai becslések alátámasztják ezt az állítást. Sőt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai még aggasztóbbak.

A WHO minimum évi 40-50 millióra becsüli az abortuszok számát, ami napi mintegy 125 000 művi vetélést jelent.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2010 és 2014 között átlagosan évi 56 millió abortuszt hajtottak végre, és valószínűsíthető, hogy ez a szám igaz a 2016-os évre is, amelyben megjelent a WHO tíz leggyakoribb halálok miatt világszerte bekövetkező halálozások számát összesítő grafikonja is.

E szerint valóban igaz a döbbenetes adat, hogy

az abortuszok száma nagyobb, mint a tíz vezető haláloké összesen.

Jelenleg a vezető két halálok – a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke – miatt nagyjából 15,2 millió ember veszti életét évente a világon. A főbb halálokok között szerepelnek még a tüdőbetegségek, a cukorbetegség és a közlekedési balesetek is.

Az abortusz esetében persze folyamatos a vita, hogy a magzatok elpusztítása beszámítható-e a globális halálozásokba. Itt a politikai és erkölcsi megfontolások ugyanolyan súllyal esnek latba, mint a biológiai/orvosi szempontok.

