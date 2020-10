Belefér a cigányozás és a zsidózás a sajátos baloldali toleranciába

Miközben a Jobbik Orbán Viktort vádolja antiszemitizmussal, amiért a kormányfő a hírek szerint Heisler Andrást tartja felelősnek azért, hogy a Mazsihisz nem lépett fel a zsidózó Bíró László összellenzéki jelölése ellen, Jakabék pártjában továbbra is megszokottak a rasszista kiszólások. A párt szövetségesei továbbra is mélyen hallgatnak a Jobbik antiszemita és rasszista botrányairól, Karácsony Gergely pedig a Bírónak való kampányolásával azt is elérte, hogy Soltész Miklós és Fónagy János távol maradjon a főváros egy fontos ünnepségéről.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Sem Fónagy János, sem Soltész Miklós nem vesz részt a Fővárosi Közgyűlés megalakulásának 30. évfordulójára rendezendő ünnepségen – derül ki a két államtitkár főpolgármesterhez címzett pénteki leveléből. „Önnek az elsők között kellett volna elhatárolódnia az antiszemita baloldali jelölttől! Semmiképpen sem szabadott volna személyesen is kampányolnia érte!” – írták Karácsony Gergelynek a Budapestet Judapestnek nevező Bíró Lászlóra utalva. Mint ismert, a főpolgármester a kampány alatt videóban szólította föl a borsodiakat Bíró támogatására. Mindezt úgy tette, hogy a felvételben szerepelt Budapest címere és zászlója is – emlékeztet a Magyar Nemzet. Nemcsak Bíró ügyeit próbálják megúszni, a baloldali összefogás pártjai továbbra sem hajlandók érdemben reagálni a Jobbik ceglédi elnökének, Horváth Gábornak a Koncz Zsófiára tett cigányozó megjegyzéseire. Bősz Anett, a borsodi választás összellenzéki együttműködéséből kimaradó Liberális párt elnöke szerint a Jobbiknak ki kellene zárnia cigányozó politikusát. Az üggyel kapcsolatban a lap megkereste az ellenzéki összefogásban részt vevő pártokat (Párbeszéd, DK, LMP, MSZP, Jobbik, Momentum), hogy megtudják, mi az álláspontjuk Horváth cigányozásával kapcsolatban. A Jobbiktól arra is rákérdeztek, terveznek-e belső vizsgálatot az ügyben, a Liberálisoktól pedig aziránt érdeklődtek, mi a véleményük arról, hogy rajtuk kívül még semelyik baloldali párt nem reagált érdemben az esetre. A Jobbik válaszában egyetlen kérdésre sem reagált, helyette úgy fogalmazott: „Továbbra is mélyen elítéljük, hogy Orbán Viktor kiáll Pócs János fideszes országgyűlési képviselő mellett, aki cigány embert tett a kazánba, megégetéssel fenyegetve. Rossz üzenete van a miniszterelnök cinkosságának.” A Liberálisok azt írták: „A Hír TV vonatkozó cikkében olvasható az álláspontunk. A témában nem kívánunk mást közölni”. A baloldali összefogás pártjai a Jobbikon kívül nem válaszoltak. Míg Horváth cigányozásával nem hajlandók foglalkozni, Jakabék antiszemita váddal kezdtek el dobálózni. „Orbán Viktor Heisler András támadásával ismét antiszemitizmust szít” – írja a Jobbik csütörtöki közleményében azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint a kormányfő személyesen Heisler András Mazsihisz-elnököt tartja felelősnek azért, hogy a baloldali pártok beálltak egy zsidózó jelölt mögé. Bíró feljelenti Hadházyt Közösségi oldalán tette közzé Bíró László, hogy értetlenül áll Hadházy Ákos hangulatkeltése előtt, miután az otthonába történő meghívását követően Hadházy meggyőződhetett a pályázati forrás jogszerű felhasználásáról. Bíró bejegyzésében úgy fogalmazott, „Eddig tartott a türelmem: ahogy a Fidesztől, úgy Hadházy Ákostól sem vagyok hajlandó eltűrni a rágalmazást. Aki valótlanságot állít rólam és rossz színben igyekszik feltüntetni, azzal szemben jogi elégtételt veszek.” Hadházy nyilatkozata szerint Bíró cége, a Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet a megítélt 50 millió forintnyi támogatást szabálytalanul „magára költötte”. „Az 50 millió forint minden fillérjével elszámoltam – nemcsak az állam, de Hadházy Ákos felé is” – fogalmazott Bíró.

