Biden több államban átvette a vezetést, Trump csalást emleget

A jelenlegi hangulat és a hivatalban lévő elnök retorikájának fordulata azt vetíti előre, hogy elhúzódó jogi vitákra lehet számítani a következő hetekben, hónapokban, valószínűleg több államban a szavazatok újraszámlálására is sor kerülhet – írja a Magyar Nemzet.

A levélszavazatok számlálása folyamatosan Joe Biden demokrata elnökjelölt javára fordítja a billegő tagállamokat, Wisconsint követően Michiganben is Biden vette át a vezetést. Utóbbiban kilencvenszázalékos feldolgozottságnál még 49,4:49 arányban vezetett Trump, a tíz elektori szavazattal bíró Wisconsinban pedig – ugyan csak néhány ezer szavazattal, de – Biden állt nyerésre. Michigan azonban hirtelen megfordult, jelenleg 49,5:48,9 arányban vezet Joe Biden.

Michiganban már gyakorlatilag csak a levélszavazatok számlálása van folyamatban, ami az eddigi tendencia alapján egyértelműen a Demokrata Pártnak kedvezett, a hirtelen fordulattal kapcsolatban azonban maga Donald Trump is hangot adott kételkedésének a mikroblogon, mint írta:

A hivatalban lévő elnök szerint ez mindenesetre „nagyon különös”, és a közvélemény-kutatók „történelmi tévedéséről” írt.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

