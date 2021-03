Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

A Jobbik-elnök Jakab Péter jelöltségénél is nagyobb megrökönyödést keltene a Momentumban, ha Gyurcsány Ferencné nyerné a kormányfőjelölti castingot a liberális párt belső ügyeit ismerő forrás szerint. A Momentumban szinte biztosra veszik, hogy Karácsony Gergely is indul a válogatón, és meg is nyeri azt. Schiffer András közben rámutatott: Fekete-Győr András kijelentései alkotmányjogi ismeretek hiányáról tanúskodnak.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést! Egy személy jelentene nagyon nagy problémát, ha megkapná a közös baloldali miniszterelnök jelöltséget, ő pedig nem más, mint Dobrev Klára – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Momentum belső működésére rálátó forrás, aki szerint nemcsak a fiatal liberális pártban, hanem a szivárványkoalíció többi alakulatában is „nagy megrökönyödést" keltene, ha Gyurcsány Ferenc felesége nyerné meg a kormányfőjelölti castingot. Ugyanakkor Jakab Péterrel szemben annak ellenére sincsenek ilyen jellegű averzióik, hogy a Jobbik elnöke és a Momentumot vezető Fekete-Győr András nemrégiben feszült egymásnak egy neuralgikus programpont, a homoszexuális párok örökbefogadási joga kapcsán, utóbbi a liberális álláspontot, Jakab pedig annak ellenkezőjét hirdetve. A lap forrása azonban ezt a vitát marginálisabb kérdésnek vélte a baloldali összeborulás működőképessége szempontjából, és szerinte amennyiben Jakab Péter esetleg elnyerné a miniszterelnök-jelöltséget – amire egyébként nem lát reális lehetőséget –, akkor mindössze annyi történne, hogy a 2022-es országgyűlési választáson egyes momentumos vezetők hátrébb húzódnának a kampányban. Mindez annak fényében különös, hogy a DK-val és Gyurcsány Ferenccel kialakult szimbiózist problémáktól és súlyos buktatóktól mentesnek igyekszik beállítani a Momentum. Például tavaly nyáron Fekete-Győr és Gyurcsány közös kezdeményezést írtak alá Tihanyban arról, hogy minden balatoni településen legyen szabadstrand, legutóbb pedig a Hír TV csütörtök esti adásában is mentegette a DK-elnököt a Momentum első embere: szerinte Gyurcsány azon fogadalma, hogy a jövőben nem vállal kormányfői pozíciót, elég biztosíték arra a saját szavazóiknak, hogy összebútoroztak a 2008–2009-es megszorításokat és a 2006-os brutális rendőrattakot is a „szakmai portfóliójában" jegyző egykori szocialista miniszterelnökkel. Mindemellett az informátor úgy vélte, „99 százalékig" biztos, hogy Karácsony Gergely nemhogy indul a baloldal közös miniszterelnök-jelölti válogatóján, hanem meg is nyeri azt. Szerinte a Párbeszédet társelnöklő főpolgármester a baloldal jelenlegi viszonyai között ideális „kompromisszumos megoldás" lenne, hiszen szinte egy témában sem képvisel olyan markáns nézetet, amely a szivárványkoalíció többi pártjában felháborodást keltene és az országos politikában még nincs múltja, így terhesnek tekinthető öröksége sem. Egyelőre sem Gyurcsányné, sem Karácsony nem jelentette be, hogy indul az előválasztáson, szemben Jakabbal és Fekete-Győrrel, akik már bejelentkeztek. Forrásunk megerősítette, hogy utóbbi keltett némi zavart a baloldalon, ebben a Momentum meglehetősen markáns, konkrét, sőt esetenként szélsőséges pontokat is említő programja is szerepet játszott. Fekete-Győr egyebek mellett azt is meglebegtette, hogy kormányra kerülésük esetén elszámoltatást indítanának a jelenlegi kormányzat prominensei ellen, sőt odáig ment, hogy „fidesztelenítést", és „felcsúti pereket" emlegetett, nem is beszélve arról, hogy tervei szerint eltiltanák a munkájuktól a jobboldali újságírókat. A forrás szerint a baloldal közös programjában éppen az elszámoltatás lehet mélyebb konfliktusok forrása. Bár ez ellen egyelőre egyik párt sem emelt szót, ám a DK és az MSZP ellentmondásos kormányzati múltja miatt később várhatóan nem fogja túl lelkesen szorgalmazni az elszámoltatást. Közben Schiffer András, az LMP egykori frakcióvezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy a „Momentum elnökének az új rendszerváltozásra irányuló tervei alkotmányjogi tudáshiányról árulkodnak, jogállamot nem lehet jogállam ellenében építeni".