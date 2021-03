Dömötör: a baloldal bármilyen sötét húzásra képes

Méltatlan, hogy az Európai Bizottság megpróbálja letagadni az elhibázott központi vakcinabeszerzéssel kapcsolatos szerepét, a magyar kormány pedig mindent megtesz azért, hogy más forrásokból pótolja a kieső oltóanyag-szállítmányokat. Ezért van hazánk beoltottság terén az uniós országok élmezőnyében – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A magyar oltási program jól halad, már látjuk a fényt az alagút végén. Komoly fegyvertény, hogy az előző tíz napban félmillió magyar ember kapott vakcinát, ezzel a beoltottak száma már meghaladta a másfél milliót. A beoltottság terén az uniós országok élmezőnyében vagyunk, csak Málta előz meg minket. Ez annak köszönhető, hogy Magyarországon ötféle vakcina is rendelkezésre áll, és folyamatosan érkeznek a szállítmányok a következő hetekben is – mondta Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a központi, uniós vakcinabeszerzés ezer sebből vérzik, a vita most arról szól, hogy mekkora Brüsszel felelőssége ebben. „Méltatlan, hogy az Európai Bizottság megpróbálja letagadni a szerepét, pedig mindenki tudja, hogy ők tárgyaltak a gyártókkal, a tagállamok ezt nem tehették meg.

Ha nyilvánosságra hoznák a szerződéseket, akkor világosan kiderülne, hogy késve kötöttek szerződéseket, és a lekötött szállítmányok is akadozva érkeznek.

Ez minket is hátrányosan érint, ezért a magyar kormánynak az a feladata, hogy más forrásokból pótolja a kieső szállítmányokat” – hangsúlyozta, hozzátéve: a külügyminiszter folyamatosan egyeztet ennek érdekében.

A baloldal oltásellenességével kapcsolatos felvetésre úgy reagált: a szakértők egyetértenek azzal, hogy bármely, Magyarországon alkalmazott vakcina hatékonyabb és jobb, mint a vírus maga. Ha valamelyikkel gond lenne, az már rég kiderült volna – olvasható a Magyar Nemzet összefoglalójában.

A baloldali ellenzék nem is titkoltan támadja az oltási programot, Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere például arról beszélt, hogy a helyiek nem kérik a keleti vakcinákat. Azonban kiderült, hogy az ott élők nem is tudtak róla, hogy van ilyen oltóanyag a kerületükben.

Az államtitkár megjegyezte: senki ne gondolja, hogy ez egy elszigetelt eset, egyre inkább láthatjuk a gyakorlatban is működni a baloldal oltásellenes kampányát. „Először egy baloldali politikai elemző beszélt nyíltan arról, hogy ha aláássák az oltások iránti bizalmat, akkor a miniszterelnöknek kel majd viselnie a felelősséget, majd támadták a magyar hatóságok oltásengedélyezési eljárását. Aztán aláírást gyűjtöttek egyes vakcinák ellen, amelyeket a Gyurcsány-párt be is tiltott volna, gyurcsányista polgármesterek pedig leveleket küldtek a háziorvosoknak, hogy ne használják ezeket, sőt volt olyan – korábban baloldali képviselőjelölt – háziorvos, aki megtagadta az oltások beadását” – idézte fel az előzményeket Dömötör Csaba. Hozzátette: ezek után nem túlzás azt állítani, hogy a baloldal oltásellenes kampánya épp annyira gátlástalan, mint amilyennek látszik.

„Ha képesek akár emberéleteket is veszélyeztetni, akkor bármilyen más, sötét húzásra is képesek. Ez a járványon túli időszakra is fontos tanulság. A kormány ettől függetlenül biztosítani fogja, hogy mindenki megkapja az oltást, aki szeretné”

– szögezte le a politikus. Kijelentette: bár a baloldal ezt szeretné, Magyarországnak nem kell nemzetközi segítséget kérnie, mert rendelkezésre állnak a betegellátáshoz szükséges eszközök, lélegeztetőgépek, kórházi ágyak. Azonban az egészségügyi rendszerre nehezedő rendkívüli nyomás mérséklése érdekében fenn kell tartani a korlátozó intézkedéseket. Dömötör Csaba beszélt arról is, hogy

az online újraindítási konzultációt 528 ezren töltötték ki, a válaszadók többsége egyetért azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak mentességet bizonyos intézkedések alól, a nyitást több lépcsőben képzelik el, és a legtöbben az éttermeket és a kávézókat nyitnák először.

„A kormány ezután is kiemelten törekszik arra, hogy kikérje a magyarok véleményét, most kétszeresen is fontos, hogy valamennyi társadalmi csoport hangját meghalljuk. Mindenki számíthat segítő kézre, bármilyen erősen is kuszálta össze az életünket a járvány, a fegyver már a kezünkben van. Oltás a neve. Ezért azt mondom, hogy éljünk vele” – zárta gondolatait Dömötör Csaba.