Előbbre sorolnák a bolti dolgozókat az oltási menetrendben

A népegészségügyi központ által közzétett oltási menetrend átgondolását kérik a kiskereskedelem képviselői, mivel szerintük továbbra is majdnem akkora vírusfenyegetettségben dolgoznak a több ezer vásárlóval naponta kapcsolatba kerülő áruházi alkalmazottak, mint az egészségügyi munkavállalók.

Fel kívánjuk hívni a Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelmét, amely közzétette a covid-vírus elleni hivatalos vakcinázási tervet a prioritásokkal, hogy vegyék fontolóra a kiskereskedelemben dolgozók besorolását, akik jelenleg a hét, meghatározott társadalmi csoportból a hatodikban kerülhetnek sorra az oltási programban. Úgy látjuk, hogy

a kereskedelmi dolgozók vírusfertőzésnek való napi kitettsége majdnem megközelíti az egészségügyi dolgozók veszélyeztetettségét,

ezért kérjük, hogy az önkéntes alapon kérhető oltást a tervezettnél hamarabb kaphassák meg a lakosságot kiszolgáló bolti alkalmazottak – hívta fel a Magyar Nemzet figyelmét Bubenkó Csaba.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke hangsúlyozta: azért tartják indokoltnak a fokozott figyelmet a napi fogyasztási cikkek értékesítési láncában nélkülözhetetlen bolti dolgozók esetén, mert már a tavaszi veszélyhelyzet elrendelésekor is megtapasztalhatta az ország, hogy úgynevezett kritikus, azaz a társadalom jóléte szempontjából alapvető és veszélyhelyzetben külön védendő infrastruktúrájának részét képező kiskereskedelemben komoly biztonsági intézkedésekre volt szükség.

„Mindenki számára szokatlan volt például, hogy egy ideig a honvédség szakértőinek közreműködésével zajlott az áruházi értékesítés, ami a vásárlókat megerősítette, mert a kormány és az operatív törzs ezzel is biztosította, hogy a korlátozások miatt az országban sehol ne akadjon el a napi élelmiszer-ellátás” – mondta az érdekképviselő.

Hangsúlyozta: tavasszal sikeres volt a járványkezelés az üzletekben is, és ősztől ugyan a fogyasztási helyszíneken is változott az általános védekezés módja, a második hullám döntései ismét bizonyítottak. Szavai szerint még a karácsony előtti szezon is példásan alakult a fogyasztásban, nem volt szükség drasztikus korlátozásokra, boltbezárásokra.

Ezzel együtt megint

a boltok világában tapasztalja leginkább a lakosság, hogy a járvány miatt megváltoztak a mindennapok,

például a 20 órakor kezdődő kijárási korlátozáshoz igazodik a ma is érvényben lévő, 19 órai záróra. De a maszkviselés, az idősek idősávja, a távolságtartás, a higiéniai intézkedések vagy a szigorú ellenőrzések kötelezettsége mind alátámasztják, hogy az áruházak alapvetően potenciális járványügyi gócpontok – mutatott rá.

„A tavaly tavasz óta zökkenőmentesen alakuló bolti kiszolgálásban hatalmas szerepe volt az egyes áruházakban naponta akár több tízezer, de a legkisebb helyen is több tucatnyi vásárlóval közvetlen kapcsolatban kerülő munkavállalóknak. A kereskedelmi alkalmazottak az elrendelt, vagy a munkáltató által külön bevezetett helyszíni óvintézkedések mellett is fokozott vírusfenyegetettségben állják a sarat kezdettől, mivel tudják, hogy kiemelt szerepet töltenek be a lakosság megszokott rendszerű alapellátásában. Akárcsak az egészségügy, a rendvédelem vagy a szociális, gazdasági intézmények esetén, a fogyasztási piac működését is minden elérhető eszközzel biztosítani kell” – fogalmazott Bubenkó Csaba.

Ezért az érdekképviselet azt tartaná biztonságosabbnak, ha a kiskereskedelem kiszolgálói – akiket az oltási terv a „Kritikus infrastruktúrában dolgozók” csoportjába sorol – a leginkább veszélyeztetett csoportok után a jelenleg tervezettnél hamarabb kerülhetnének sorra.

Például

a besorolás szerint negyedikként, egy időben azokkal a dolgozókkal, akik a rendvédelmi szerveknél állnak alkalmazásban, és a munkájuk szerint közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal

– idézte a KDFSZ elnöke a népegészségügyi központ közlését.

