Ezeket a szervezeteket támogatja Soros György – 1.rész

Soros György amerikai tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványa 2019-ben sem aprózta el, több ezer szervezetet támogatott világszerte.

Frissítették a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) honlapját, így már a 2019-es támogatások is felkerültek rá. A listából kiderül, hogy ebben az évben Soros Györgyék 2817 támogatást osztottak ki. A visegrádi négyek országaiban milyen jogvédő, kulturális, LMBTQ-szervezetek kaphattak finanszírozást – ezt szedte csokorba a V4NA.

Az OSF 2019-ben több mint 1 milliárd dolláros költségvetésből gazdálkodhatott, európai szervezeteknek 92,1 millió dollárt sikerült kiosztani. A legtöbb pénzt „demokratikus gyakorlatok” címszó alatt költötték el.

A pénzszórásból a V4-es országokban működő szervezetek sem maradtak ki.

Lengyelország

Soros György Lengyelországban migránsbarát, LMBTQ és médiában tevékenykedő szervezeteket is támogatott.

Az Association for Legal Intervention nevű szervezet 250 ezer dollárt kapott egy 15 hónapos időszakra. A leírás szerint ebből a

migránsok jogainak a védelmében és befogadásuk érdekében tevékenykedő lengyel civil szervezetek

informális koalícióját támogathatják. Nem először jutott pénzhez Soroséktól a szervezet, már 2018-ban is szereztek 150 ezer dollárt.

A Citizens Network Watchdog Poland komoly munkát végez Soros érdekei mentén. Legutóbb például aláírásokat gyűjtöttek Zuzanna Rudzińska-Bluszcz lengyel ombudsman jelölt támogatására. A szervezet 70 ezer dollárt szerzett az OSF-től egy két éves periódusra. A leírás szerint a támogatás célja a szervezet online és offline megjelenésének erősítése, társadalmi bázisának a kiszélesítése és a közvélemény szélesebb körű bevonását támogató tevékenységük fokozása. 2018-ban majdnem 50 ezer dollárt kaptak.

A Feminist Fund egy LMBTQ-ügyekben nyomuló szervezet.

A lengyel abortusztörvény ellen is felléptek.

26 ezer dollár jutott nekik Soroséktól, két éves időszakra. A leírás szerint a támogatás célja a szervezet intézményi stabilitásának a növelése, lengyelországi társadalmi bázisának megerősítésével, kiszélesítésével és diverzifikálásával. 2018-ban is jutott nekik 39 ezer dollár.

A Kampania Przeciw Homofobii (Campaign Against Homophobia) nevű szervezet szintén LMBTQ-ügyekben érdekelt. Azt állítják magukról, hogy 15 éves működésük alatt 30 százalékkal nőtt az elfogadás Lengyelországban. 70 ezer dollárral lettek gazdagabbak, a Soros-támogatás időtartama két év. A leírás szerint a KPH hatókörében az érdekvédő tevékenységek fokozása és aktivizálása, a tudatosság fokozása,

a lengyelországi LMBTI személyek egyenlő jogaink és védelmének a megerősítése a támogatás célja.

Soros médiában mozgó szervezete, a Media Development Investment Fund (amelynek Magyarországon is vannak érdekeltségei) ugyan Prágában és New Yorkban székel, mégis Lengyelországban akciózott. A szervezet 3-szor is sikeresen pályázott Soroséknál, közel 10 ezer dollárt kaptak arra, hogy érdeklődőket toborozzanak Varsóban megrendezett MDIF Media Forum elnevezésű rendezvényükre. A Media Development Investment Fund 2019-ben csak 114 ezer dollárt kapott, de

korábbi években milliós támogatásokra tett szert.

2016-ban például egy öt éves időszakra 10 millió dollárt szereztek.

Az Ocalenie Foundation bevándorlókkal foglalkozó szervezet. Azt állítják magukról, hogy 2000 óta működnek, többek között a migránsok integrációját segítik. Soroséktól két éves időtartamra 70 ezer dollárt kaptak. A leírás szerint ebből a területi hatókörük kiszélesítését támogathatják meg, ami lehetővé teszi számukra, hogy

nagyobb számú migránsnak és menedékkérőnek nyújthassanak szociális és jogi szolgáltatásokat Lengyelországban.

Magyarország

A tőzsdespekuláns Magyarországon előszeretettel támogatott politikai, emberi jogi, LMBTQ és sajtóban dolgozó szervezeteket.

A Transparency International Magyarország Alapítvány kétszer is feltűnik az OSF honlapján. Az adatok szerint 15 hónapos időtartamra kaptak egy 20 ezer dolláros támogatást, de 18 hónapos időtartamra jutott 11,1 ezer dollár is. A leírás szerint a szervezet ezekből a támogatásból a magyarországi korrupció és hatalommal való visszaélés feltárását és visszaszorítását finanszírozhatják. A szervezet január 28-án mutatta be a Magyarországot elítélő jelentését, amelyben azt állítják, hogy az ország az egyik legkorruptabb az unióban. Továbbá

a Transparency részt vett a tavaly bemutatott uniós jogállamisági jelentés elkészítésében is, amit a magyar igazságügyi miniszter abszurdnak és valótlannak nevezett.

Varga Judit akkor úgy fogalmazott, a jelentés koncepciója és módszertana elhibázott, forrásai kiegyensúlyozatlanok, tartalma megalapozatlan. A Transparency egyébként 2017-ben is 2018-ban is komoly összegeket kaptak.

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. egy baloldali hírportált üzemeltet Magyarországon. Az OSF honlapja szerint 47,3 ezer dollárt kaptak, amely célja a szervezet társadalmi bázisának kiszélesítése és elmélyítése a hatalommal való visszaélés hatékonyabb feltárása érdekében. A szerkesztőség be van ágyazva szépen a Soros-hálózatba, a fentebb említett Transparency International egy díjjal is kitüntette a Direkt36 egyik újságíróját.

A Direkt36 évek óta számíthat az OSF támogatására,

2018-ban és 2016-ban is sikeresen pályáztak forrásokra.

A Political Capital Kft. két támogatást is be tudott zsebelni. Kétéves időtartamra kaptak 131,210 dollárt, míg egy 30 hónapos intervallumra jutott nekik 69,979 dollár. A szervezet folyamatosan kritizálja a magyar kormányt. A vezetőjük, Krekó Péter a Politicónak adott interjújában azt mondta, hogy

„az emberek oltási hajlandóságának aláásása politikai következményekkel járhat Orbán Viktorra nézve”.

2018-ban és 2016-ban is támogatta őket Soros György.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. a saját honlapján dicsekszik el azzal, hogy

a Soros Alapítvány hozta létre őket 2003 januárjában.

2019-ben 25 ezer dollárt szereztek az OSF-től. A leírás szerint a támogatás elsősorban abban segíti az intézetet, hogy jól ismert, vonzó partnerként jelenhessen meg nemzetközi tudományos és kutatási területeken jelentős pénzügyi forrásokkal rendelkező tudományos és adományozó intézmények körében.

Az Eötvös szintén részt vett az abszurditásokat tartalmazó EU-s jogállamisági jelentés elkészítésében.

A szervezet visszatérő vendég a Soros-alapítványnál, 2018-ban és 2016-ban is kaptak támogatást.

Az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egy kormányellenes baloldali szerkesztőséget működtet. 2019-ben 80 ezer dollárt szereztek Soroséktól egy 1 éves időintervallumra. A támogatás célja a magát függetlennek nevező médium, az Átlátszó számára újságírói tevékenységük színvonalának emelése és az olvasótáborukkal való kapcsolattartás erősítése. A honlapjukról kiderül, hogy

a Soros-hálózat magyar ágának több tagjával is partneri viszonyt ápol.

Ide sorolják a Transparency Internationalt, K-Monitor Közhasznú Egyesületet, Political Capitalt, Társaság a Szabadságjogokért és Magyar Helsinki Bizottságot is. 2018-ban és 2017-ben is szereztek pénz Soroséktól.

Az LMBTQ-ügyekben nyomuló Szivárvány Misszió Alapítvány 58 ezer dollárt tudott szerezni. A juttatás célja a társadalmi bázisuk kiépítését célzó erőfeszítések támogatása, a magyarországi LMBTQ közösségek megerősítése a kommunikáció eszközeivel, fórumok megteremtésével, adománygyűjtéssel és a közösségi szerepvállalás egyéb formáin keresztül.

Ez a szervezet szokta szervezni a Budapest Pride-ot.

A honlapjukról már megtudhatjuk, hogy a homoszexuális felvonulásra idén július 3-án kerül sor. A Szivárvány Misszió is szerves részét képezi a Soros-hálózatnak, partnerei az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért, és Soros György egyeteme a Central European University is. 2018-ban és 2016-ban is szereztek pénz az OSF-től.

A Háttér Társaság szintén LMBTQ-ügyekkel foglalkozik. A szervezet 2019-ben közel 20 ezer dollárt kapott az OSF-től. A támogatás célja a Sokszínűség Oktatás Munkacsoporttal (Diversity Education Working Group, DEW) történő együttműködés erősítése az évente megrendezésre kerülő

Iskolai Sokszínűség Hét (School Diversity Weeks) szervezése

tekintetében. A Háttért Társaság 2016-ban több mint 100 ezer dollárt szerzett Soroséktól. A szervezet azonban most bajban van. A Magyar Nemzet című lap beszámolója szerint a szervezet mielőbbi felszámolását kezdeményezte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom.

Ezeken az alakulatokon kívül Soros rengeteg pénzt szánt olyan szervezeteknek, amelyek romákkal foglalkoznak Magyarországon.

Természetesen Soros György a saját egyetemét, a Central European University-t is támogatta 2019-ben.

Az OSF honlapja szerint „általános támogatás” (to provide general support) leírással három nagyon komoly összeg érkezett:

632,5 millió dollár (12 évre),

11,7 millió dollár (19 hónapra),

175,9 millió dollár (77 hónapra).

