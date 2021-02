Ezt kell tudni a kkv-k gyorshiteléről

Mire lehet felhasználni? Mikortól kell törleszteni? Mutatjuk a szakértők szerint lélektani fontosságú hitel feltételeit!

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján jelentette be, hogy a kormány egy új hitelkonstrukció bevezetéséről döntött, amelynek lényege, hogy 10 évre 10 millió forint erejéig nulla százalékos hitelt nyújtanak azon kisvállalkozásoknak, akik a koronavírus-járvány miatt pénzügyi segítségre szorulnak. Szombaton friss részletek derültek ki a gyorshitellel kapcsolatban. Az Origo Szakáli István Lorándot, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdászát kérdezte a bejelentett intézkedések hatásairól.

Mutatjuk a kis- és középvállalkozások megsegítésére nyújtott gyorshitel részleteit

A Magyar Közlönyben szombat délelőtt megjelentek a gyorshitellel kapcsolatos legfrissebb információk:

A Kormány arra törekszik, hogy a magyar emberek számára biztosítsa a közösségi védettség eléréshez szükséges mennyiségű oltóanyagot, és ennek eredményeként a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges védelmi korlátozó intézkedéseket – részben vagy egészben – a lehető leghamarabb feloldhassa. A Kormány a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára több támogatást is nyújt. A Kormány a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram biztosításáról határoz. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön olyan forgóeszközhitel-konstrukció, amely

a) keretében a felvehető hitelösszeg legfeljebb 10 000 000 forint;

b) bér, járulék, rezsi, működési költség, valamint készlet finanszírozására egyaránt felhasználható;

c) ügyfél által fizetendő éves kamata 0%;

d) futamideje legfeljebb 10 év;

e) törlesztését az adós a hitel folyósítását követően 3 év türelmi idő után kezdi meg. A Kormány a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram igényelhető keretösszegét 100 000 000 000 forintban határozza meg. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön – az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolításában történő – végrehajtási konstrukciójára, a szükséges keretösszeg biztosítására, ezen belül az igénybevételre jogosultak körére, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve.

Lélektani fontosságú a kormány által bejelentett hitelkonstrukció

Szakáli István Loránd, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza az Origónak adott interjújában elmondta, hogy a bejelentett hitelkonstrukció egy nagyon fontos és sokak által várt intézkedés a kormány részéről.

Január elsejével a válságkezelés egy új fázisába léptünk, a gazdaság újraindításának a fázisába, amelyet a koronavírus elleni vakcina megjelenése tett lehetővé.

„Látjuk már a fényt az alagút végén, így a korlátozások feloldásával párhuzamosan lehetővé kell tenni, hogy azok a vállalkozási kategóriák – elsősorban a kis- és mikrovállalkozások – amelyek akár szektoroktól függetlenül is nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt, képesek legyenek újraindulni, vagy egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolni” – mondta a Századvég vezető közgazdásza.

A szakértő szerint a kkv-k eddig is sok segítséget kaptak a kormánytól, azonban azok nem feltétlenül forrásbővüléssel jártak, hanem olyan intézkedések voltak, amelyek lehetővé tették a kiadások csökkentését, támogatták a munkavállalók megtartását.

Most egy olyan támogatásról van szó, amivel újraindíthatják az akár jelentős mértékben lelassult tevékenységüket.

A gyorshitelből olyan akut problémákat tudnak majd megoldani a vállalkozások, amelyek felgyülemlettek az elmúlt időszakban. Ezek között lehet említeni a készletek újrafeltöltését, kis léptékű technológiai fejlesztéseket, a bérekkel kapcsolatos problémák kezelését, vagy a rezsi- és a működési költségek terén fennálló anomáliák rendezését.

„Összességében ez egy nagyon fontos ösztönző, lökést adó segítség lehet”

– tette hozzá Szakáli István Loránd.

„Nagyon sok múlik azon is, hogy a jogszabály hogyan fogja meghatározni azoknak a körét, akik majd élhetnek ezzel a lehetőséggel” – fejtette ki. „A gyorshitel elérhetővé válása a vállalkozások szempontjából akár lélektani fontossággal is bírhat, és azt üzeni, hogy a kormányzat őket sem hagyta cserben, rájuk is figyel, és rájuk is számít a gazdaság újraindítása során” – tette hozzá Szakáli.

A szakértő azt is kiemelte, hogy a környező országokat figyelembe véve ez egy rendkívül gyors lépés a magyar kormány részéről, és jelenleg nincs is információja hasonlóról a régiónkban.

„Ez a hitelkonstrukció akkor fogja igazán elérni a célját, ha minél többen, egyszerűbben és gyorsan, bürokráciamentesebben elérhetik. Emellett fontos, hogy miként határozza meg a kormány a hitelbírálati szempontokat, mivel nagy segítség lenne a vállalkozások számára, ha a válság előtti működési eredményeket tekintenék a hitelbírálat alapjának” – magyarázta a Századvég munkatársa.

Varga Mihály pénzügyminiszter szombat reggel további részleteket is elmondott a gazdaság-újraindítási program legújabb lépéséről, amikor arról beszélt, hogy a felvett összeget bérekre, járulékokra, rezsire, működési költségekre és készletfinanszírozásra is használhatják. Kijelentette, hogy a cél az, hogy a gazdaság újraindításához és a munkahelyek teremtéséhez a magyar kkv-k is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá.