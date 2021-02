Farmról szökött borjúcsorda száguldott végig az országúton

– A Holstein marhák nem sétáltak: vágtáztak – mondta Derek Allen rendőr, aki épp szolgálaton kívül, a közelben autózott szombaton.

Ahogy meglátta őket, visszafordult az országúton, az állatok elé került és bekapcsolta a rendőrségi fényszórókat, hogy figyelmeztesse az arra járó forgalmat.

Derek Allen közlése szerint minden állat megkerült, sem ők, sem a nézelődők nem sérültek meg. Végül sikerült azonosítani a marhák tulajdonosát is, de nevét a rendőrség nem közölte.

Definitely a unique afternoon…

The calves were successfully secured & reunited with each other following today’s big adventure.

On behalf of the owners, thank you to all the great citizens who assisted deputies earlier today.#LCSO #deputy #community #neighborly #kindness pic.twitter.com/62Olf7z0Ay

— La Porte County Sheriff’s Office (@LCSO_PIO) February 7, 2021