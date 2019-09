Felmentették tisztéből az észak-macedón különleges ügyészt

Az ügyészt augusztusban fogták el, mert a gyanú szerint anyagi haszonszerzés céljából visszaélt hivatalával.

A szkopjei parlament felmentette tisztségéből szombaton a hivatali visszaéléssel vádolt különleges ügyészt, Katica Janevát – közölte vasárnap a helyi sajtó.

A 120 tagú parlament jelen lévő 102 képviselőjének mindegyike igennel szavazott Katica Janeva menesztésére.

Az ügyészt augusztusban fogták el, mert a gyanú szerint anyagi haszonszerzés céljából visszaélt hivatalával és hatalmával, amikor dokumentumokat semmisített meg annak érdekében, hogy egy ügy gyanúsítottjainak helyzetén javítson. Tetteivel nemcsak saját magát, hanem másokat is jelentős haszonhoz juttatott.

Janeva még elfogása előtt bejelentette lemondását, azt azonban a parlamentnek is el kellett fogadnia.

A szkopjei sajtó júliusban kezdett cikkezni Katica Janeva esetleges hivatali visszaéléseiről. Július közepén elfogták a Boki 13 néven ismertté vált Bojan Jovanovszki egykori valóságshow-sztárt, az egyik szkopjei televízió tulajdonosának a fiát, mert a gyanú szerint védelmi pénzt követelt olyan neves emberektől, akik a törvénnyel való összeütközés gyanújába keveredtek. Cserébe azt ígérte, elintézi, hogy az igazságszolgáltatás elé kerülve enyhébb bánásmódban részesüljenek. Egy üzletembertől például nyolcmillió eurót kért azért, hogy lezárják az ellene folyó eljárást.

Nem sokkal a férfi letartóztatása után – két hónappal hivatali idejének lejárta előtt – lemondott a különleges ügyész. A szkopjei sajtó már akkor arról cikkezett, hogy a két eset nem független egymástól. A sajtóban megjelent találgatások szerint éppen Katica Janeva volt Bojan Jovanovszki igazságügyi kapcsolata, akin keresztül el tudta intézni, hogy bizonyos emberek büntetése a várhatónál enyhébb legyen.

A különleges ügyészséget 2015-ben azért állították fel, hogy kivizsgálja a Nikola Gruevszki miniszterelnöksége idején, 2014-ben történt lehallgatások ügyét. A testületet a legnagyobb pártok az Európai Unió és az Egyesült Államok támogatásával hozták létre négyéves mandátummal, azzal a feltétellel, hogy megbízatási idejének lejárta után törvényben szabályozzák integrálását az igazságügyi rendszerbe. Az ügyészség élére a politikai pártok konszenzusát követően az addig szinte ismeretlen Katica Janevát nevezték ki, de azóta a jobboldali ellenzék többször is elfogultsággal vádolta meg őt, és emiatt megkérdőjeleződött, illetve ellehetetlenült a különleges ügyészség munkája, a törvénytervezet pedig késik, mert a pártok eddig nem tudtak megegyezni a testület hatásköreiről és feladatairól.

A különleges ügyészségről szóló törvényt az ősszel kellene elfogadni, jelentőségét pedig az is jól mutatja, hogy Zoran Zaev miniszterelnök már megkezdte az egyeztetéseket erről a parlamenti pártokkal. A törvény késése veszélybe sodorja az ország európai integrációját is, stabil igazságügyi rendszer nélkül ugyanis egyetlen ország sem csatlakozhat az Európai Unióhoz. A jobboldali ellenzék bejelentette, nem szavazza meg a törvényt, a különleges ügyészség intézményének szükségessége ugyanis megkérdőjeleződött.

A különleges ügyészséget azért állították fel, mert a 2014-es választások után a Zaev vezette, akkori ellenzéki balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség választási csalással vádolta meg Gruevszkit és a mögötte álló jobboldali koalíciót. Ezután Gruevszki államcsínnyel gyanúsította meg Zaevet, aki válaszlépésként közzétette Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit. Ezek szerinte azt bizonyítják, hogy a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja az utóbbi években több választáson is csalt, és törvényellenesen hallgatta le több mint 20 ezer ember telefonját. A különleges ügyészség feladata a lehallgatási anyagok eredetiségének és igazságtartalmának vizsgálata volt. Ezek alapján több korábbi magas rangú politikust és hivatalnokot is letartóztattak, illetve elítéltek, például magát Gruevszkit is, aki emiatt külföldre szökött, és most Budapesten él.