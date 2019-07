Gyorsan terjed a gyógyszerekre rezisztens malária Délkelet-Ázsiában

Ostromnapok / 13 perce

Közeledik a város egyik legnagyobb hagyományos rendezvénye: tizenharmadik alkalommal zúg az ágyú, csapnak össze a várvédő vitézek a török sereggel. Meglepetést is tartogatnak, egészen a hétvégéig titokban tartották, hogy Hide The Pain Haroldnak is fontos szerepe lesz az eseményen.