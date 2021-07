Gyurcsány jubilál: tizenöt éves az „el lehet menni”

Van, hogy a múlt mutatja meg a jövőt. A baloldal most is hatalomra tör, ezért érdemes azt a teljesítményt az Orbán-kormányéval összevetni.

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök a hazai és a külföldi porondon azért küzd, hogy megvédje a magyar családok és a vállalkozók érdekeit, addig legnagyobb politikai ellenfele, Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán azt bizonygatja, hogy nem részeges. A Demokratikus Koalíció elnöke által irányított baloldal és a jelenlegi kormány között azonban nem ez az egyetlen különbség. Ahhoz, hogy világosan látni lehessen az eltérést, érdemes visszatekinteni arra az időre, amikor hosszú évei voltak a balliberális oldalnak arra, hogy bizonyítsa: milyen minőséggel tudja az országot irányítani – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Tizenöt évvel ezelőtt, 2006 nyarán Veres János, a Gyurcsány-kormány pénzügyminisztere a Nap-kelte című műsorban próbálta cáfolni a Süddeutsche Zeitungban megjelent állítást, miszerint „a tárcavezető megtiltotta a beosztottjainak, hogy a választás előtt megnevezzék a valós költségvetési számokat, mert az rossz hangulatot teremtett volna”.

Veres János szerint mindössze arról volt szó, hogy ő csak az „év további részére vonatkozó becsléseket” tiltotta le.

A német lap mást is írt. Így például azt, hogy a magyarok „egyelőre azon álmélkodnak, hogy Gyurcsány csapata milyen formulákkal igazolja a kampányhazugságot”. A baloldal ugyanis úgy nyerte meg a 2006-os választásokat, hogy adócsökkentést ígért, miközben nem vallotta be a költségvetés valós helyzetét. Miután ezt nem lehetett tovább tartani, Gyurcsány Ferenc iszonyatos megszorítócsomaggal állt elő, amelyben a lakossági energia drágításától kezdve a meglévő adók emelésén át az újabb közterhek bevezetéséig minden volt. Úgy, hogy nemzetközi válság nem volt, „mindössze” a 2002-től kezdett balliberális kormányzás felelőtlen intézkedéseinek kellett megfizetni az árát.

Ekkor mondta el Gyurcsány Ferenc az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén az azóta elhíresült mondatait, miszerint „Át lehet menni Szlovákiába adózni, de ez nem oldja meg a gondokat. El lehet menni Magyarországról, itt lehet hagyni bennünket.”

Az óriási adóemelések miatt azonban nem csak a vállalkozások tiltakoztak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) közleményt adott ki, amelyben jelezte: „a több gyermeket nevelők jelentős része a családtámogatási rendszer átalakításával a vesztesek közé került, a most bejelentett intézkedések pedig további nehézségeket okoznak”.

Ez volt tizenöt évvel ezelőtt. Most szintén válságos időszakot él hazánk, de az egész világ is. A koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági szempontból is megállította az életet. A magyar oltási program eredménye az uniós országok élmezőnyébe tartozik, ahogy a gazdaság újraindításának sikere is. A kormány megszorítások nélkül erősítette vissza a gazdaság teljesítményét. Ahogy tizenöt évvel ezelőtt, úgy most is megszólalt a NOE. A minap a következő közleményt adta ki: „Korábban nem volt arra példa, hogy egy komoly gazdasági válságot követően ne megszorítások következtek volna. A NOE támogatja az ország újraindulását segítő bejelentett lépéseket, hiszen ezek mindegyike a családok további támogatására épül, miközben minden korábbi támogatás, kedvezmény is megmarad.”

Olyannyira megmaradt, hogy bővült is: a jövő évi költségvetésben mintegy 2800 milliárd forint jut a családok támogatására. Mindezen felül, a sikeres oltási programnak és a lépéselőnnyel felérő gazdasági újraindulásnak köszönhetően, a kormány azt is megígérte, hogy ha az idei növekedés öt és fél százalék felett lesz – és ennek elérése minden előrejelzés szerint sikeres lesz –, akkor a jövő év elején a gyermeket nevelő családokban mindkét felnőtt visszakapja a 2021-es teljes évi szja-befizetését. Ez fejenként maximum nyolcszázezer forintot jelent.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke 16. évértékelő beszédét tartja Budapesten, a Sofitel Hotelben 2020. február 9-én