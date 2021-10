Határozott választ várnak Brüsszeltől az illegális migráció miatt

A minisztérium Twitter-fiókjában elérhető levelet Mariusz Kaminski lengyel tárcavezető mellett a bolgár, a ciprusi, a cseh, a dán, az észt, a görög, a litván, a lett, a szlovák, a magyar és az osztrák belügyminiszter jegyzi.

A legutóbbi történések az Európai Unió (EU) külső határán megmutatták, hogy a közösségnek az új körülményekhez kell idomítania jogi kereteit, és lehetővé kell tenni az arányos választ az illegális bevándorlás politikai célú felhasználására, valamint más hibrid fenyegetésekre is – áll a dokumentumban.

A miniszterek hangsúlyozzák: a schengeni övezet integritása és szabályos működése érdekében minden külső határt a legmagasabb biztonsági szinten kell védeni, egyúttal az uniós migrációs és menedékjogi politika ellenálló kell, hogy legyen a visszaélésekkel szemben. Megállapítják: egyes uniós tagállamok már határozott eszközöket alkalmaznak nemzeti szinten, de a veszély az EU egészét fenyegeti, ezért közös, uniós szintű megoldás szükséges.

Minister @Kaminski_M_ and 11 other Interior Ministers of Member States sent a Joint Letter to European Commission and EU Presidency on the protection of the EU from the instrumentalisation of illegal migration for political purposes and other hybrid threats

🇦🇹🇧🇬🇨🇾🇩🇰🇪🇪🇬🇷🇭🇺🇱🇹🇱🇻🇵🇱🇸🇰 pic.twitter.com/UPWKKatqTX

— Poland MOI 🇵🇱 (@PolandMOI) October 8, 2021