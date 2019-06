Helikopter csapódott egy New York-i épületbe

Nekiütközött egy épületnek egy helikopter hétfő délután New York City-ben, egy ember meghalt.

A tűzoltóság a Twitteren azt írta, az eset Midtown Manhattan városnegyedben történt, a Hetedik sugárúton – írja az Origo a Fox News alapján.

A helyi idő szerint a kora délutáni órákban történt katasztrófának egy halálos áldozata van: a gépet vezető pilóta, aki egyedül tartózkodott a helikopteren.

A helikopter egy toronyház tetején akart landolni, amikor a baleset történt.

A helicopter has crashed into the top of a building in midtown Manhattan New York City, 787 7th Avenue. Evacuations of sorrounding buildings underway and the fite has been put out by a massive cache of NYPD and fire department. #NYC #helicopter pic.twitter.com/qfabGisdFD — Waleed Parwez Choudhry (@waleedpchoudhry) June 10, 2019

Egy nő, aki az épületben volt, a Fox News-nak azt mondta, hatalmas robajt lehetett hallani, és az egész épület megremegett.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

Több százan dolgoznak az épületben, a kiürítés jelenleg is tart. A sugárutat lezárták, és arra kérték az embereket, kerüljék a környéket.

Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a katasztrófáról, leszögezve, hogy nem terrortámadásról, hanem közlekedési balesetről van szó. Az elnök ezt követően Twitteren közölte, hogy a kormányzat készen áll bármiféle segítség megadására.